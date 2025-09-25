Empresas de Aguascalientes Pueden Incrementar sus Ventas con la Tarjeta Soluciones

Oportunidad Para Llegar a Nuevos Clientes

Gobierno del Estado invita a los negocios a sumarse al padrón de este programa.

Además de apoyar la economía familiar se promueve el consumo local: Esaú Garza de Vega.

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología (Sedecyt), invita a las empresas instaladas en Aguascalientes a sumarse al padrón de la Tarjeta Soluciones con el fin de ampliar el catálogo de negocios que ofrecen promociones y descuentos exclusivos a los portadores de dicha tarjeta.

Al respecto, su titular, Esaú Garza de Vega, señaló que el objetivo es integrar al mayor número de comercios para apoyar a la economía familiar e impulsar el consumo local, ya que de esta manera cada una de las empresas participantes tendrá la oportunidad de llegar a nuevos clientes e incrementar sus ventas, puntualizando que el catálogo se encuentra publicado en la página web https://soluciones.aguascalientes.gob.mx/negocios.html/.

Por su parte, Anahí Marín López, subsecretaria para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de la Sedecyt, dio a conocer que los establecimientos comerciales interesados en formar parte de dicho padrón deberán firmar un convenio de adhesión en el que especifiquen las promociones, descuentos o beneficios que la empresa se compromete a ofrecer.

Finalmente, la funcionaria estatal detalló que los requisitos son: constancia de situación fiscal, comprobante de domicilio de la sucursal, teléfono de contacto, logotipo editable, identificación oficial vigente y puesto de la persona titular; para más informes, comunicarse al teléfono 449 910 26 11, extensión 5917.