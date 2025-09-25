Tere Jiménez da la Bienvenida a Jóvenes de Nueve Estados que Participan en Encuentro Tecnológico con más de 180 Proyectos

InnovaTecNM 2025

La fase regional del Evento Nacional InnovaTecNM 2025 se realiza en la entidad del 24 al 26 de septiembre.

Las propuestas abordan soluciones reales en áreas como salud, medio ambiente, energía, agroindustria, entre otras.

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, encabezó la inauguración de la fase regional del Evento Nacional InnovaTecNM 2025, que se realiza en la entidad del 24 al 26 de septiembre con la participación de 183 proyectos provenientes de los estados de Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Sinaloa, Nayarit y Zacatecas.

Durante su mensaje, la gobernadora destacó el papel de la juventud en la transformación social a través de la innovación.

“En Aguascalientes, creemos en el talento de los jóvenes; sabemos que cuando se les da la oportunidad, son capaces de transformar su entorno con ideas que cambian vidas. En México, tenemos mentes brillantes con el privilegio de innovar y crear. Cuenten con nosotros, estaré ahí para acompañarlos, porque sus ideas pueden transformar el mundo”, expresó Tere Jiménez.

Por su parte, Andrea Zárate Fuentes, secretaria de Extensión y Vinculación del Tecnológico Nacional de México (TecNM), reconoció el esfuerzo colectivo que hace posible este encuentro: alumnos, docentes, investigadores y jueces.

“Este evento es ya una tradición del TecNM. De aquí han surgido proyectos que han alcanzado éxito a nivel mundial. Siéntanse orgullosos de pertenecer a esta gran comunidad. Con casi 600 mil estudiantes en el país, la ciencia, tecnología e investigación son pilares fundamentales para México y están al servicio del pueblo”, subrayó.

El presidente municipal de Aguascalientes, Leonardo Montañez Castro, motivó a los participantes a poner su talento al servicio de la sociedad: “Usen su conocimiento en beneficio de las personas. Aunque el entorno a veces sea adverso, no se detengan. Si lo pueden imaginar, alguien lo puede lograr”, dijo el alcalde.

Asimismo, el director del Instituto Tecnológico de Aguascalientes (ITA), José Luis Gil Vázquez, agradeció el respaldo del Gobierno del Estado y refrendó el compromiso del TecNM con la formación de talento y la innovación responsable.

“La ciencia, la innovación y la excelencia nos reúnen hoy como una plataforma estratégica para mostrar lo mejor de nuestra comunidad. Este evento no es solo una competencia, es una muestra viva del compromiso social, ético y sustentable que compartimos. Gracias a la gobernadora por su compromiso firme con la educación y el impulso a los estudiantes”, concluyó.

La fase regional del InnovaTecNM 2025 servirá como plataforma para que los mejores proyectos compitan por un lugar en la etapa nacional, presentando soluciones tecnológicas a problemas reales en áreas como salud, medio ambiente, energía, agroindustria, entre otras.

Durante la inauguración también estuvieron presentes Humberto Montero, presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado; Lucía de León Ursúa, presidenta de la Comisión de Educación y Cultura del H. Congreso del Estado; Luis Enrique Gutiérrez Reynoso, director general del Instituto de Educación de Aguascalientes; Ana Claudia Morales Dueñas, directora general del Instituto de Ciencia y Tecnología de Aguascalientes; Armando Ávila Moreno, presidente del Clúster Industrial de Aguascalientes; Fátima Mélendez, participante, y Uriel Jaramillo Toral, egresado del ITA.