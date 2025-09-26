Mi Jardín de Flores

CATEM, Pedro Haces Barba y Ricardo Monreal Ávila

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

Después de que el gobierno dio a las empresas proveedoras de medicamentos un ultimátum para que cumplan con la entrega a fi n de mes o se rescindirán los contratos, las fi rmas inmediatamente contactaron al sector salud para ponerse al corriente: Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México.

CHALCHIHUITES, ZAC. – Jueves 25 de Septiembre de 2025.

La Mafia Sindicalista de CATEM de Pedro Haces

LA SENADORA Claudia Edith Anaya Mota sacó la casta, y denunció las prácticas mafi osas del sindicato nacional CATEM: “están extorsionando a empresarios y aumentando los precios de los materiales para construcción”, denunció desde la tribuna legislativa.

-ACHIS, eso lo hacían los mafiosos gringo en los años veinte del siglo pasado.

-PUES LA senadora salió a decir, palabras más, palabras menos, que ese sindicato está ligado con los “malos organizados.

-¡AH, CARAY, CATEM es del diputado federal Pedro Haces Barba, amigazazo de Ricardo Monreal…

-CIERTO, pero esto está pasando en Zacatecas, y por eso la Claudia Edith denunció los hechos en un video que subió a las redes sociales.

-¿SERÁ CIERTO?

-PUES LA noticia ya prendió y la gente se pregunta por qué no actúa el gobernador David Monreal.

-PUES debe ser porque es muy amigo de su hermano Ricardo, comen hasta en el mismo plato y vuelan juntos en helicóptero.

-SÍ, SON súper amigos….y cómplices: a ley de CATEM, aumentaron los precios de los materiales para construcción, además de que están extorsionando a empresarios en complicidad con un cartel del crimen organizado.

-ES GRAVE lo que denuncia la excandidata a gobernadora de Zacatecas, pues el Pedro Haces es un mafi oso que se ha enriquecido no sólo con el sudor de los trabajadores, sino con sus diversas transas; les voy a leer un reportaje que recientemente publicó el Diario El País, dice:

“EL PISTOLETAZO de salida fue en la Comarca Lagunera, compartida por Coahuila y Durango. Dieciocho empresas y organizaciones publicaron un desplegado en medios con un título contundente: La Laguna contra la extorsión. “Denunciamos con firmeza que continúan las extorsiones y cobros ilegales a manos de operadores vinculados a la organización sindical Confederaci ón Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) y grupos del crimen organizado”, se pudo leer en los periódicos. A lo largo del fin de semana se fueron recuperando más acusaciones públicas. En los últimos meses, empresarios, afiliados y autoridades de Oaxaca, Veracruz y Querétaro han incriminado en redes de extorsión y relaciones simbióticas con organizaciones de delincuentes al sindicato fundado y dirigido por Pedro Haces Barba, líder sindical, empresario acusado de explotación laboral y diputado incómodo en Morena. Unos nexos que documentos de inteligencia fi ltrados por el colectivo Guacamaya corroboran.

“EL DESPLEGADO describe cómo el cobro de piso se disfraza de cuotas sindicales y se asegura con amenazas, agresiones y represalias. Los conceptos son tan variados como cobros ilegales por mover ganado o material de construcción, derecho de piso a comerciantes, taqueros y pequeños negocios, huachicoleo de agua, control del mercado de forraje para ganado y piden una “amplía investigación federal” por posibles vínculos con el crimen organizado.

“EN LOS otros estados, las acusaciones entran dentro de ese listado. En Las Choapas, Veracruz, el pasado mayo, un chatarrero aseguró que dos líderes locales de la CATEM le secuestraron por negarse a pagar una extorsión de decenas de miles de pesos como derecho de piso. En Querétaro, trabajadores de la empresa Kimtech acusan al líder local de cobrar cuotas sin hacer ninguna representación legal. En Oaxaca, trascendió en medios que la Fiscalía General de Justicia investiga a líderes de la CATEM y otros sindicatos por la desaparición de cuatro comerciantes que querían vender en Ocotlán de Morelos. Salomón Jara, gobernador del estado, acusó en un mitin a la CATEM de extorsionar a las tortillerías de varios municipios.

“ENTRE LOS cientos de documentos de inteligencia fi ltrados por el colectivo Guacamaya, hay varios donde se describe la relación entre la CATEM y el crimen organizado. En Guerrero, Gilberto Luna, secretario de la federación estatal, tiene su propia fi cha de información. Se le describe como un sujeto afecto a las actividades ilícitas relacionadas con la construcción, es señalado por amedrentar, amenazar, extorsionar y cobrar piso, a las empresas constructoras asentadas en Acapulco y parte de Costa Chica, infl uyendo en determinar quién queda con algún proyecto de obra y los obliga a comprar el servicio de renta de maquinaria que él disponga, y señalan sus vínculos con el crimen organizado.

“OTRO QUE aparece es el secretario de Infraestructura y Movilidad, Felipe Francisco Sánchez Santos, que, en una nota informativa para las elecciones de 2020- 2021 en Estado de México, es señalado por encabezar, junto con el empresario y político Adrián Francisco Sánchez García, la banda de Los Julios o Los Sánchez. Este grupo es señalado por investigaciones periodísticas como un grupo de choque a servicio de la CATEM y lo vinculan con redes de despejo de propiedades. Además, hay varios integrantes de menor relevancia de Oaxaca y Veracruz que aparecen en documentos que los señalan como miembros de la CATEM y los acusan de actos de delincuencia organizada.

“LA CATEM fue fundada en 2010 por Haces Barba, quien durante 15 años ha sido su gran líder. Agrupa a unos 1.200 sindicatos y presume, con sus siete millones de afi liados, de poder mirar a la cara a la Confederaci ón de Trabajadores de México (CTM), la gran unión sindical del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Haces, durante décadas afiliado al PRI, ingresó en Morena en 2018, junto al triunfo en las urnas del presidente Andrés Manuel López Obrador. Para una formación política que defi ende la austeridad como regla moral, Haces es una contradicción. Viaja en helicóptero, celebra fiestas fastuosas en su rancho de ocho hectáreas a las faldas del Ajusco, se le ve en eventos—la Fórmula 1, fi nales de béisbol o corridas de toros— con un coste de entrada al alcance de pocos. Dueño de empresas de seguridad y limpieza, ha sido acusado por la Auditoría Superior de la Federación de no tener a sus trabajadores en nómina y no comprobar la correcta aplicación de los recursos públicos federales recibidos.

“ESTE LUNES, Haces Barba contestó a las acusaciones de extorsión durante un programa radiofónico. “No se pueden hacer señalamientos ligeros. Yo siempre he estado en contra de la extorsión, no voy a solapar ninguna mala práctica de ninguno de los más de 1.000 dirigentes que tiene la organización”, aseguró, “pero qué casualidad que en La Laguna, bastión obrero del PRI, donde hemos avanzado enormemente, se hagan estos señalamientos. CATEM no hace chingaderas”.

-HASTA aquí el reportaje, ¿qué les parece?

-DON RICARDO Monreal tiene de amigos a gente muy mafi osa: Alito Moreno, Pedro Haces y gente ligada al crimen organizado.

-CON RAZÓN ya le puso el dedo la Lilly Téllez.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.