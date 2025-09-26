Presentan Convocatorias del Festival de Día de Muertos 2025 en Zacatecas

Los Premios van de los $5mil a $20 mil

Por Miguel Alvarado Valle

Este jueves, autoridades estatales presentaron el programa de convocatorias para los concursos que formarán parte de la edición 2025 del Festival de Día de Muertos en Zacatecas, que se celebrará del 27 de octubre al 3 de noviembre. El anuncio incluyó además el cartel oficial del evento y la confirmación del concierto gratuito de Yuri, programado para el 29 de octubre en Plaza de Armas.

En esta ocasión se suman dos nuevas competencias: el Concurso de Fotografía y el de Cartonería Monumental, en el que se podrán inscribir piezas como alebrijes, calaveras y mojigangas de gran formato que desfilarán por las calles del Centro Histórico.

Los premios para esta última categoría van de los 5 mil a los 20 mil pesos, con la intención de incentivar la creatividad de artesanos, estudiantes y artistas locales, y para el de fotografía ofrecerán premios de entre 2 mil a 10 mil pesos.

El tradicional Concurso de Decoración de Arcos, Fachadas y Espacios volverá a realizarse en dos categorías: organismos públicos, vecinos o comercios del Centro Histórico, y el de dependencias y organismos gubernamentales con estímulos que van de los 10 mil a los 35 mil pesos.

A su vez, el Gran Desfile de Día de Muertos calificará la originalidad, creatividad, el uso de elementos tradicionales y la elabora- ción artesanal de los trabajos, con un primer lugar que alcanzará los 30 mil pesos. La premiación de todos los concursos se llevará a cabo el 20 de noviembre, en el marco de la Verbena Familiar Revolucionaria.

Los organizadores señalaron que las convocatorias ya se encuentran disponibles tanto en medios digitales como en comunicación tradicional de las páginas oficiales, para facilitar el acceso de los participantes.

Uno de los atractivos especiales de esta edición será la participación de Veracruz como estado invitado, con más de 300 artistas y representantes de esa entidad que estarán presentes en Zacatecas para mostrar su cultura a través de música, danzas, gastronomía y expresiones emblemáticas como los voladores de Papantla y los versadores tradicionales.

Con estas actividades, la edición 2025 busca consolidar el Festival de Día de Muertos como una de las celebraciones más importantes en la capital, con conciertos, concursos y desfiles que se sumarán a la riqueza cultural que ofrece el Centro Histórico de Zacatecas.