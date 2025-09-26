Rodarte: Después de 10 Años, dan Mantenimiento a la Alberca Centenario

“Había Muchas Quejas”

Por Nallely de León Montellano

Tras más de una década sin recibir atención, la Alberca Centenario y otros espacios acuáticos de la entidad comenzaron a ser objeto de trabajos de mantenimiento por parte del Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas (INCUFIDEZ).

El director general del organismo, Edgar Javier Rodarte Menchaca, informó que estas acciones buscan evitar el deterioro total de las instalaciones y responder a la creciente demanda ciudadana. Recordó que la Centenario tenía más de diez años sin intervención y era una de las que acumulaba más quejas de usuarios.

“Estamos tratando de rescatar los espacios deportivos para que no lleguen al punto de ya no ser funcionales. En el caso de la Centenario, se le está poniendo atención porque concentra el mayor número de usuarios”, explicó.

El funcionario señaló que las clases de natación han tenido alta demanda, al grado de que padres de familia han solicitado abrir categorías para ingresar con niños menores de cinco años. “Esto refleja que la población está interesada en aprovechar las albercas y que ve en ellas un espacio no solo deportivo, sino familiar”, dijo.

Rodarte añadió que las visitas de supervisión a las instalaciones se realizan de manera constante y que el mantenimiento continuará mientras se gestiona una ampliación presupuestal para el ejercicio 2026. Reconoció que la petición es mayor que otros años: “Si pedimos 100, esperamos que nos den 200, porque las necesidades son muchas”. La apuesta es destinar esos recursos al mantenimiento y rescate de espacios deportivos.

Rodarte hizo también un llamado a la ciudadanía a acercarse a las instalaciones. En cuanto a la alberca de Lomas del Lago, conocida como El Lorito, precisó que seguirá brindando servicio hasta que se defina si será destinada a adultos mayores o a personas en rehabilitación.