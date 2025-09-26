Reconoce el Congreso del Estado Labor de la Policía Estatal con la Medalla “Benito Juárez García”

Reconocemos su Valor, Entrega, Compromiso y Responsabilidad: TJE

Esto en reconocimiento al trabajo que a diario realiza la corporación para mantener la paz y la tranquilidad en la entidad.

Gracias al trabajo de las corporaciones de los tres niveles de gobierno, hoy Aguascalientes es uno de los estados más seguros del país: Tere Jiménez.

La gobernadora presidió la entrega de medallas y reconocimientos que otorga el Poder Legislativo a ciudadanos, organismos e instituciones destacados.

Al presidir la entrega de medallas que otorga el Poder Legislativo a ciudadanos, organismos e instituciones que se distinguen por sus aportaciones a la sociedad, la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, hizo un reconocimiento especial a la Policía Estatal, luego de recibir la presea “Benito Juárez García” por la labor que realiza a diario para mantener la paz y la tranquilidad en la entidad.

“Gracias al trabajo de las corporaciones de los tres niveles de gobierno, hoy Aguascalientes se mantiene como uno de los estados más seguros del país; reconocemos el valor, la entrega, el compromiso y la responsabilidad de nuestros policías, porque diariamente salen a las calles a cuidarnos y a velar por nuestra seguridad”, subrayó la gobernadora.

A nombre de la Policía Estatal, el secretario de Seguridad Pública del Estado, Antonio Martínez Romo, recibió la presea de manos de la diputada local Arlette Muñoz Cervantes.

De acuerdo con la Ley de Premios que Otorga el Congreso del Estado de Aguascalientes, la medalla “Benito Juárez García” se concede para premiar servicios relevantes a la humanidad, a la patria, al Estado o a la comunidad; actos heroicos; méritos eminentes y conducta o trayectoria vital ejemplares en los diversos ámbitos del desarrollo humano, económico, político y social del Estado.

Durante la Sesión Solemne de la LXVI Legislatura del H. Congreso del Estado que se realizó en el Salón de Sesiones Soberana Convención Revolucionaria de Aguascalientes, también se entregaron las medallas “Benito Juárez García” a la Guardia Nacional; “José María Morelos y Pavón” al Voluntariado del Centenario Hospital Miguel Hidalgo; “José María Bocanegra” a Ma. Antonieta Zuloaga Garmendia, y “José Guadalupe Posada” a Katherine Nicole Ruiz Muro.

De igual forma, se otorgaron las preseas “Miguel Ángel Quevedo” a Víctor Manuel Figueroa Morales; “Manuel M. Ponce” a José de Jesús Macías Macías; “César E. Chávez” a Claudia Serna; “Saturnino Herrán” a Walter Guillermo Vela García; “Jesús Terán Peredo” a Elsa Olivia Randolph Rodríguez; “Al Mérito Deportivo” a Viridiana Álvarez Chávez; “María del Carmen Martín del Campo Ramírez” a Mayra Paola Martínez Reyes; “3 de Diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad” a Eduardo Gama Abuasale.

Además, Alejandra Quezada Álvarez y Fabián Muñoz González recibieron las medallas “Antonio Acevedo Escobedo” y “Dolores Castro Varela”, respectivamente; también se entregó la medalla “Carolina Villanueva de García” a la Casa de Descanso para Ancianos Matilde Roubroy de Villanueva, y las “Palmas Académicas” a Gabriel Purón Cid y a Jesús Guillermo Aguilar Sánchez.