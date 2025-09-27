Mi Jardín de Flores

Pedro Haces, Monreal Apoya y Zacatecas Pierde

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

Se han enviado varias cartas al gobierno de Israel, a través de los canales diplomáticos, para la extradición de Tomás Zerón. Eso existe desde la administración del presidente López Obrador, que se está pidiendo. Y ahora se está insistiendo en esta extradición, además de dos personas que solicitamos al secretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos (Marco Rubio), que están en Estados Unidos y que estamos solicitando su extradici ón a México’: Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de Mexico.

CHALCHIHUITES, ZAC. Viernes 26 de Septiembre de 2025.

Así es Pedro Haces, el Superamigo de Ricardo Monreal

‘DON PEDRO Haces Barba,es un Hombre poderoso y súper millonario es un exitoso empresario y dueño del Sindicato Nacional CATEM, muy amigo de don Ricardo Monreal, acostumbrado a volar en helicóptero.

‘DON BULL’, como es conocido, del PRI pasó a Morena en cuanto don Andrés Manuel López Obrado (AMLO), llegó a Palacio Nacional y ha hecho una hermandad con don Ricardo Monreal.

-ANOCHE -dice doña Petrapensé en lo negro de su historial, pues mucha gente dice que es un gángster del sindicalismo y de la política.

-¡UFFF -interviene don Roberto, cómo dice el dicho: “dime con quién andas y te diré quién eres”, no se separa de Ricardo Monreal ni para ir al baño; y sí, ambos llegan a la Cámara de Diputados es helicóptero, lo que les costó un jalón de orejas de la Presidenta Sheinbaum , quien los invitó a ser austeros.

‘A PESAR de ser una gente muy cercana al poder y muy exitosa, pocos saben de él en Chalchihuites, por lo que me di a la tarea de buscarlo y encontré un reportaje de Pepe Gil Olmos en Proceso.

Pedro Haces y la CATEM, una Larga Historia Negra

“PEDRO HACES Barba dice que a diferencia de otros políticos con una larga cola de historias oscuras, la suya es corta, como la de un hámster, pero tiene un poder político y económico que ahorra es cuestionado e investigado por sus excesos y denuncias de extorsión”.

-¡VÁMONOS, para eso me gustaba! -dice doña Petraya hasta en Zacatecas anda haciendo de las suyas…

-DEJE continúo, doña Petra:

“PEDRO HACES Barba es un hombre rico y poderoso, además socio político de Ricardo Monreal. Como dupla manejan la Cámara de Diputados a su antojo, muy a pesar de que una buena parte de legisladores de Morena no los ve con buenos ojos por una mala fama que los precede. Sobre todo, al primero que tomó por asalto el poder sindical de mayor presencia en la Cuarta Transformación con una enorme riqueza cuyo origen se pierde en las penumbras y ahora habrá de ser investigado.

“EN SU página institucional Haces Barba.Señala que fundó la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) en 2012, es decir en los tiempos del PRI. Pero en los hechos, es a partir de 2018, en plena campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador, cuando cobra notoriedad y poder.

“EN UN sexenio la CATEM ha crecido de manera exponencial y ahora tiene representantes en todo el territorio nacional, cuenta con mAs de mil 180 sindicatos afiliados, con representación en los 32 estados y también en Estados Unidos.

ADEMÁS SE menciona que tiene 750 sindicatos afiliados en su lista más reciente.

“PEDRO HACES Barba dice que a diferencia de otros políticos con una larga cola de historias oscuras, la suya es corta, como la de un hámster, pero tiene un poder político y económico que ahora es cuestionado e investigado por sus excesos y denuncias de extorsión.

“EN SU biografía aparecen precisamente las sombras de esos excesos. De acuerdo con publicaciones periodísticas como La Silla Rota, en marzo de 1988 el Consejo Nacional de Seguridad Privada lo acusó de extorsión y vender protección.

“CONOCIDO COMO ‘Don Bull’ por su afición a los toros, fue detenido por la entonces Procuraduría del Distrito Federal acusado de robo de auto y portación de arma (CRV/114/98-03) y el caso fue turnado a la PGR, donde se abrió un expediente (21043/D/98).

“PARA ENTONCES ya perfilaba su perfil de empresario, pues creó el Sindicato Nacional de Trabajadores de Seguridad Privada, Vigilancia, Traslado de Valores, Manufacturas de Equipo de Seguridad, Limpieza, y Mantenimiento y Similares de la República Mexicana.

“DE ACUERDO con Luis Zamorano, presidente entonces del Consejo Nacional de Seguridad Privada, Haces Barba los amenazó para afiliar a trabajadores a su gremio y solicitaba el 4% del total de la nómina. Así empezó a entronizarse.

“PEDRO HACES ha sido comparado con el líder sempiterno de la CTM, Fidel Velázquez, pero el actual vicecoordinador de la Cámara de Diputados está por encima de este personaje, pues el poder que construyó en el seno del PRI, donde militó de 1981 al 2018, hoy es un emporio que trasciende a Estados Unidos y España y que sigue, como al principio, con denuncias de extorsión.

“AL DEJAR las filas del priismo Pedro Haces no sólo aumentó su poder político sino también económico a través de la empresa Servicios Integrales de Seguridad Limpieza y Mantenimiento, SA de CV (SEGLIM), que ha recibido contratos millonarios desde hace una década.

“SEGLIM tuvo contratos por 700 millones de pesos bajo condiciones cuestionables que involucran adjudicaciones directas y recursos provenientes de programas sociales, como el Seguro Popular en Oaxaca, Veracruz y Quintana Roo bajo los gobiernos de José Murat, Javier Duarte y Roberto Borge.

“A PESAR de que ha ganado cientos de millones de pesos en contratos públicos de servicios de aseo y vigilancia, en su empresa Haces ha impuesto a sus empleados semanas laborales de 48 horas (o 42 horas de noche) por un ingreso apenas superior al salario mínimo.

“LA HISTORIA negra de Pedro Haces al frente de la CATEM alcanza la parte política electoral cuando creó el partido México Contigo castigado y desaparecido luego de que se descubrió que hicieron trampa, pues reciclaron la estructura de la CATEM en su organización política, lo que representa una infracción a la Ley General de Partidos Políticos.

“NO OBSTANTE, durante su breve existencia, recibió cerca de 140 millones de pesos de recursos públicos, y poco antes de iniciar su proceso de liquidación, el partido erogó cerca de 34 millones de pesos en 140 supuestos pagos a proveedores, a pesar de que no contaba con la autorización para hacerlos.

“AHORA Pedro Haces al frente de la CATEM es denunciado por extorsión a empresarios de la región de La Laguna en los estados de Durango y Coahuila, además de las acusaciones penales en otras entidades como Oaxaca, Veracruz y Querétaro. Mientras que en la Ciudad de México, Estado de México, Puebla y Tamaulipas hay denuncias de extorsiones y amenazas para forzar a la afiliación a la CATEM y apropiarse por la fuerza de obras.

“NO OBSTANTE estas denuncias e investigaciones, Haces Barba sigue poderoso bajo la égida del fuero como diputado y la amistad con Ricardo Monreal, a quien pone a su disposición moverse en su helicóptero, disfrutar su lujoso rancho en el Ajusco y sus enormes recursos económicos para los futuros planes políticos del zacatecano, que en 2027 dejará de ser coordinador de Morena en la Cámara de Diputados.

“POR CIERTO, el hijo de Pedro Haces Barba, Pedro Haces Lago, sigue sus mismos pasos: actual secretario general de la CATEM y diputado local de la Ciudad de México, ya busca la alcaldía de Tlalpan y para eso opera como coordinador de los comités en defensa de la transformación de dicha demarcación”.

-HASTA aquí el reportaje de José Gil Olmos, ¿qué les parece?

-NO, pues Fidel Velázquez le viene guango.

-MUY MALO tener esa gente en Morena, Don Bull debió de continuar en el PRI.

-YO CREO que “El Monris” se lo jaló, es de su equipo.

-ENTONCES es imposible que el David lo meta presa, ya podrá seguir extorsionando con total impunidad, pues a ese pez gordo no lo pesca ni el fiscal Cristian Paul Camacho Osnaya.

