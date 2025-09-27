Antorcha Campesina Reclama Apoyos y Acuerdos Incumplidos

“Son Ayudas Sociales y Obras de Infraestructura”

Por Nallely de León Montellano

Este viernes, integrantes del Movimiento Antorchista del municipio de Zacatecas se presentaron en la presidencia municipal para exigir el cumplimiento de apoyos sociales y obras de infraestructura que, aseguran, fueron comprometidos por el alcalde Miguel Ángel Varela Pinedo y que hasta ahora no se han materializado. La presencia del grupo generó tensión, pues tras varios minutos de espera se les pidió retirarse con el argumento de un posible brote de Covid-19.

Sin embargo, los manifestantes insistieron en ser atendidos y 􀂿nalmente lograron ingresar a la alcaldía, donde fueron recibidos por el secretario particular, César Alejandro Herrera Ceniceros. Durante la audiencia, Herrera se extendió en explicaciones sobre la imposibilidad de dar respuesta a las solicitudes, pero sin ofrecer alternativas que dieran salida a la problemática. Esto generó inconformidad entre los asistentes, quienes señalaron que no se trata de demandas nuevas, sino de compromisos previos que la autoridad municipal no ha cumplido.

En el encuentro estuvo presente el dirigente estatal del Movimiento Antorchista, Osvaldo Ávila Tizcareño, quien intervino para subrayar que la organización demanda apoyos básicos como calentadores solares, tinacos y despensas, además de obras de infraestructura en servicios elementales como agua potable, drenaje y electrificación.

Ávila cuestionó que, mientras en distintas colonias y comunidades se han entregado bene􀂿cios, los antorchistas han quedado excluidos, lo que cali􀂿có como un acto de discriminación hacia la población organizada.

Por su parte, Martín Cordero Macías, dirigente local de Antorcha, recordó que el pliego de peticiones fue entregado en tiempo y forma, pero acusó que no existe voluntad de parte de la administración municipal para atender las solicitudes.

Expuso que en comunidades como Benito Juárez y Chilitas, así como en colonias como Carlos Hinojosa y H. Ayuntamiento, se han realizado entregas de apoyos, pero sin tomar en cuenta a los integrantes del movimiento.

Al no conseguir ningún compromiso concreto, los representantes de Antorcha Campesina anunciaron que regresarán la próxima semana con una comisión más amplia, con la intención de insistir en el cumplimiento de sus demandas sociales y de infraestructura.