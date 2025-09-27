De Basura a Tecnología: Escuelas de Zacatecas Ganarán con Reciclaje Electrónico

Con el firme compromiso de fortalecer la educación y generar conciencia ambiental, el alcalde de Zacatecas, Miguel Varela Pinedo, encabezó el arranque de la campaña “Va por el Planeta, reciclemos con causa”, en coordinación con la empresa líder en reciclaje, Proambi.

El presidente municipal destacó que esta iniciativa permitirá transformar los desechos electrónicos en herramientas de aprendizaje para cientos de estudiantes. “Son cinco escuelas que podrán estar recolectando tabletas, celulares, computadoras, impresoras, cargadores y controles que muchas veces solo tenemos guardados en casa. Todo eso lo podemos convertir en ayuda para estas instituciones educativas”, afirmó.

En esta primera etapa, las instituciones beneficiadas serán la Telesecundaria Francisco González Bocanegra, la Secundaria Técnica Estatal 1 y las primarias González Ortega, Francisco I. Madero y CTM. Varela anunció que, por cada 10 toneladas recolectadas, Proambi donará computadoras, proyectores y celulares, que se quedarán en las escuelas participantes.

El alcalde enfatizó que la campaña será permanente, porque se trata de un esfuerzo relevante no solo para dotar de tecnología a las instituciones, sino también para fomentar un cambio de conciencia en alumnos, padres de familia y en toda la sociedad zacatecana.

Por su parte, Isaac Rivera Ruvalcaba, director general de Medio Ambiente, subrayó que este programa requiere un manejo especializado, mismo que se garantiza gracias a la experiencia internacional de Proambi.

Finalmente, Miguel Varela hizo un llamado a la ciudadanía para sumarse: “Cada aparato electrónico que ya no usamos puede convertirse en un motor de aprendizaje para nuestras niñas, niños y jóvenes. Reciclar es educar y juntos podemos equipar mejor nuestras escuelas mientras cuidamos el planeta”.