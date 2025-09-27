En su Tercer Informe, Tere Jiménez Destaca el Deporte y la Cultura Como Pilares Importantes del Desarrollo Social

Se Impulsa Formación Integral de las Nuevas Generaciones

Se realizó la Copa Aguascalientes, el torneo deportivo más grande del país, con la participación de más de 45 mil atletas.

Las y los deportistas obtuvieron más de 150 medallas en competencias nacionales e internacionales y recibieron premios económicos como reconocimiento a su esfuerzo.

Aumentó más del 44.2 por ciento el número de estudiantes beneficiados con el programa ProArte, que acerca la cultura a las aulas.

A tres años del inicio de la administración de la gobernadora Tere Jiménez, en Aguascalientes se impulsa el deporte y la cultura como elementos clave en el fortalecimiento del tejido social y el desarrollo integral de las nuevas generaciones.

En el último año se promovieron acciones como la puesta en marcha de más Escuelas de Iniciación Deportiva y nuevas academias de tenis, beisbol, basquetbol, gimnasia artística, esgrima, tiro deportivo y handball.

La Copa Aguascalientes, el torneo más grande del país, contó este año con la participación de más de 45 mil atletas, quienes recibieron uniformes, inscripciones y arbitraje completamente gratuitos.

“Seguiremos apostándole al deporte porque es sinónimo de prevención del delito. Somos conscientes de que impulsar el deporte significa fomentar la disciplina, promover la salud y generar oportunidades para que nuestros jóvenes cumplan sus sueños”, destacó la gobernadora.

En Aguascalientes, las y los atletas hacen realidad sus sueños gracias a la Beca Orgullo Aguascalientes, un apoyo que reciben más de 300 deportistas seleccionados que representan al estado en competencias nacionales e internacionales, donde han conquistado más de 150 medallas. Además, quienes logran los mejores resultados reciben premios económicos en reconocimiento a su esfuerzo, talento y dedicación.

“Con disciplina, talento y corazón, cada vez más deportistas ponen en alto el nombre de nuestro estado”, subrayó la gobernadora.

Aguascalientes cuenta con infraestructura deportiva de primer nivel, como el Velódromo Alfredo Morales Shaadi, reconocido como el más veloz del mundo; además de la Alberca Olímpica y el Estadio Olímpico, entre otras instalaciones.

Estos espacios, junto con la seguridad y calidez de la gente, han consolidado a Aguascalientes como sede de importantes eventos deportivos de talla nacional e internacional, como el Torneo Mundial de Ajedrez, el Mundial Voleibol Sub-21 Femenil, el Panamericano Premundial Baseball U12, el Festival Internacional de Cintas Negras, la Copa IKC de Karate Kenpo, el Campeonato Nacional de Tiro con Arco Indoor, la Copa JDK de Taekwondo, la Olimpiada Nacional, entre muchos otros.

Este año más de 95 mil personas asistieron a los diferentes eventos deportivos que se realizaron en Aguascalientes; tan sólo en el mes de septiembre, el estado se convirtió en sede nacional de la Paralimpiada Conade 2025, con la participación de más de dos mil 500 atletas.

La gobernadora Tere Jiménez es una gran promotora de las artes y la cultura como una manera de sensibilizar a las y los niños, jóvenes y adolescentes de Aguascalientes, es por ello que se aumentó más del 44.2 por ciento el número de estudiantes que participan en el programa ProArte, que acerca la cultura a las aulas; actualmente se beneficia a 41 mil 830 alumnas y alumnos, integrados en mil 530 grupos en 312 escuelas.

“Aquí fomentamos el arte y la cultura porque estamos comprometidos con apoyar a las nuevas generaciones. Creemos firmemente que su talento, creatividad y dedicación son el motor que proyecta a Aguascalientes hacia el mundo”, subrayó la gobernadora.

También aumentó en un 29.66 por ciento la oferta de cursos y talleres en casas de cultura municipales, centros culturales y en la Universidad de las Artes.

Además, se realizaron más de 600 eventos culturales en todo el estado, llevando alegría, cultura y expresión artística a las familias.

Muchos de esos eventos se llevaron a cabo en el marco de la Feria Nacional de San Marcos, que este año registró más de 392 mil asistentes al programa cultural; también destaca el Festival de las Calaveras, donde más de 11 mil 800 personas participaron en alrededor de 100 actividades; mientras que en la Ruta del Vino se realizaron 128 eventos culturales con una afluencia de 5 mil 800 visitantes.

En las Casas de Cultura municipales y comunitarias se desarrollaron 26 proyectos culturales con 5 mil beneficiarios.

Con estas acciones, la gobernadora Tere Jiménez reafirma el compromiso de su administración por impulsar el deporte y la cultura como pilares fundamentales para el desarrollo social, la paz y la calidad de vida de todas y todos los aguascalentenses.