Mi Jardín de Flores

Los Intocables de Agronegocios Salinas

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

“Hemos sido objeto de un nuevo ataque de la derecha conservadora. Una campaña mediática que desde luego va más allá́ de una campaña en contra de mi persona, es una campaña que pretende socavar el movimiento de la Cuarta Transformación y a quienes estamos de alguna manera a la cabeza de este movimiento”: Adán Augusto Hernández López, Senador de la República.

CHALCHIHUITES, ZAC. – Sábado 27 de Septiembre de 2025. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P. D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa además de la corrupción y la impunidad.

Cambiaron de Táctica, ya no los Matan a Balazos, los Desaparecen

-ME HAN estado preguntando por qué ya no hemos comentado nada sobre las desapariciones, que si es cierto que los malos organizados cambiaron de táctica y que ahora prefieren engrosar sus filas que matar a la gente.

-AQUÍ DON Roberto es el experto en estos temas -dice doña Petra-.

-ES LO que se dice en radio pasillo -tercia don Roberto- y, bueno, es en lo único que ha cambiado, de un año para acá se incrementó la leva del narco y se redujeron los asesinatos; fíjense lo que sucede en Zacatecas: cuando la policía detiene a narcos da a conocer el nombre, sexo, edad y se da uno cuenta de que todos o la mayoría de los detenidos son de otros estados del país; a esos nos los mandan, para acá, y los que se llevan de aquí los ponen a hacer jales en otros estados.

“LOS OBLIGAN a vender drogas, a plantar o sembrar mariguana, amapola y elaborar drogas como el crystal, etcétera, o los entrenan para el sicariato.

-MUCHOS DESERTAN en la primera oportunidad.

-A ESOS son los que matan, por eso no se van por su propia voluntad porque les leen la cartilla: “Si desertas vamos por ti y también matamos a tu familia; ¿cuántas veces ha sucedido que matan a familias enteras? Esos no se tientan el corazón porque además, si fallan, pagan con su vida.

-PUES LAS desapariciones en Zacatecas -dice doña Petra- son de ‘harina’, todos los días nuestro Diario Página 24 publica cédulas de búsqueda, como las de hoy: J. PATROCINIO MEDELLÍN GUTIÉRREZ de 59 años y su hermano FRANCISCO MEDELLÍN GUTIÉRREZ de 54 años, desaparecieron forzadamente el 24 de septiembre del presente año, en Zacatecas, Zacatecas.

TAMBIÉN XÓCHITL CARELI REYES CARRILLO de 15 años, desapareció forzadamente en Guadalupe, Zacatecas, el 25 de septiembre de 2025.

-POBRES FAMILIAS, lo que han de estar sufriendo, pero, a todo esto ¿qué dice el señor gobernador al respecto? -SE LA pasa a risa y risa, diciendo que ‘vamos muy bien’, pero ya nadie le cree, sigue siendo el peor gobernador de todo el país, según el encuestador Roy Campos.

-NO SÓLO es el Roy Campos, en todas las encuestas, ‘El Holgazán’ es el gobernador más repudiado: ni una barda para jugar rebote ha construido, se la pasa a risa y risa volando del rancho a la capital en helicóptero, mientras miles de zacatecanos con trabajo comen una sola vez al día.

¿Será Cierto lo que Dijo el Francés?

-LA VERDAD yo no lo creo, pues ya lo he cachado en varias mentiras, pero el francés, Cristian Paul Camacho Osnaya, que cobra en Gobierno del Estado, como fiscal general de Justicia de Zacatecas, dijo a nuestro Diario Página 24 Zacatecas que ya tiene en su poder órdenes de aprehensión en contra de quienes estafaron a frijoleros sus cosechas en 2019. ¿Será verdad lo que dice el franchute?

-PUEDE SER que sí las tenga, pero la bronca es que los detenga y paguen daños y perjuicios, pues el fraude data de hace seis años, cuando gobernaba ‘El RaTello’: qué gente tan rata: les ‘compraron’ sus cosechas y no les pagaron: todo el trabajo de una temporada perdido más la inversión.

-ESTO SÓLO sucede en estados como Zacatecas, donde puedes matar, robar, violar, estafar, vender drogas o cometer cualquier ilícito y si eres amigo del gobernador pues ya la hiciste, esos estafadores a lo mejor ya son diputados o regidores.

“PUES ES extraño que en seis años no les hayan hecho nada, pa’mi que hay gato encerrado y los de ‘Agronegocios Salinas’ le entraron con su cuerno a la fiscalía y por eso no están presos”.

-SON, MÍNIMO, dos meses de trabajo e inversión desde que se siembra hasta que se cosecha el frijol, a esos productores les robaron dos meses de vida; esto es lo que debe de ver el francés y mandárselos al juez con una buena carpeta de investigación para que los frioleros reciban el pago de sus cosechas, pero al precio actual.

-OJALÁ Y el fiscal haga buena chamba y las ratas de ‘Agronegocios Salinas’ pagan lo que robaron a precios actuales, más gastos e intereses.

-¿Y EL SÚPER amigo de ‘El Monris’?

¿CUÁL DE todos?

-‘DON BULL’, o séase el Pedro Haces Barba…

-A ESE le pelan un costal de tunas, a ese no le hacen nada que no sea besarle los pies, tiene harta lana y millones de esclavos que trabajan para él todos los días, así es que perded toda esperanza: en Zacatecas no se mueve la hoja de un árbol si no es por voluntad de los monreales.

-CON ESTA ‘nueva gobernanza’ salimos de Guatemala y entramos a Guatepeor.

-BUENO, YO me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.