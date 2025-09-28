Abrió sus Puertas la Primera Ludoteca Naranja de Movimiento Ciudadano

“Para Brindar a Niñas y Niños un Espacio Seguro y Formativo”

Por Nallely de León Montellano

El viernes 26 de septiembre, abrió sus puertas en Casa Naranja, la primera Ludoteca Naranja, “un espacio diseñado para atender a niñas y niños durante las jornadas de Consejo Técnico Escolar, cuando las escuelas y guarderías no ofrecen servicio. La iniciativa busca apoyar a madres y padres de familia que enfrentan dificultades para cumplir con sus responsabilidades laborales en esos días”.

La propuesta es impulsada por Movimiento Ciudadano en Zacatecas. El coordinador operativo estatal, Juan del Real, explicó que el proyecto tiene como objetivo brindar a la niñez un espacio seguro y formativo. Detalló que la ludoteca ofrecerá talleres, dinámicas y actividades recreativas encaminadas a estimular la creatividad, el trabajo en equipo y la convivencia, bajo la supervisión de personal especializado.

“La intención no es únicamente cuidar a las niñas y los niños, sino darles herramientas para su desarrollo en un ambiente sano y divertido”, expresó Del Real, al señalar que los viernes de Consejo Técnico representan un reto para cientos de familias. La regidora Astrid Jayme Magaña, promotora del proyecto junto con la Coordinación Operativa Municipal, afirmó que se trata de una muestra de cómo la política puede generar soluciones cotidianas. Enfatizó que la niñez es prioridad para el movimiento, y que la apertura de este espacio busca ofrecer tranquilidad y con- fianza a las familias. En el arranque de actividades se reconoció también la labor de Cristina Villegas y Roshell Maldonado, integrantes de la Coordinación Operativa Municipal de Zacatecas, quienes participaron en la organización y puesta en marcha de la ludoteca. La respuesta en este primer día fue positiva, pues alrededor de 40 niñas y niños acudieron a Casa Naranja.

El servicio no tiene cupo limitado y, por ahora, funcionará únicamente en las instalaciones del partido en Zacatecas capital, aunque se prevé que el próximo año pueda abrirse una sede en Guadalupe. De acuerdo con la información proporcionada por la coordinación de MC, en la ludoteca trabajan alrededor de siete personas con formación en pedagogía y psicología, quienes realizan esta labor de manera altruista como parte de su militancia en Movimiento Ciudadano.

La atención está dirigida a niñas y niños de entre 6 y 13 años, y se cuenta con un filtro de acceso en la entrada para garantizar el orden del espacio, aunque aún no se precisan los lineamientos detallados de ese control. La atención se brindará de 9:00 a 13:00 horas y el servicio es gratuito. Con esta iniciativa, Movimiento Ciudadano busca consolidar proyectos enfocados en el bienestar de la niñez y en el apoyo a las familias trabajadoras de Zacatecas.