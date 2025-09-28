“La Cuarta Transformación es el Proyecto de la Dignidad del Pueblo de México”

Presidenta Claudia Sheinbaum, Ante 35 Mil Nayaritas:

Tepic, Nayarit.- En Nayarit, como parte de su gira nacional de rendición de cuentas, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recordó, ante 35 mil personas, que la Cuarta Transformación es el proyecto de la dignidad del pueblo de México.

“La Cuarta Transformación es un proyecto económico, es un proyecto social, es un proyecto político, pero, sobre todo, es el proyecto de la dignidad del pueblo de México”, aseguró en el Recinto Ferial de Tepic.

Informó que, en Nayarit, 374 mil 970 personas reciben alguno de los Programas para el Bienestar del Gobierno de México, lo que representa una inversión en 2025 de 9 mil 847 millones de pesos (mdp).

Detalló que, 142 mil 200 personas son derechohabientes de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores; 24 mil 758 de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad; 6 mil 512 de Jóvenes Construyendo el Futuro; 2 mil 961 de Jóvenes Escribiendo el Futuro; 39 mil 625 de la beca Benito Juárez; 25 mil 92 de la beca para niñas y niños de primaria; 10 mil 142 con apoyos para menores de 0 a 4 años; 29 mil 424 con Producción para el Bienestar; 27 mil 839 con Fertilizantes Gratuitos; 5 mil 901 con Sembrando Vida; 135 mil 155 con Leche para el Bienestar; 7 mil 225 con Bienpesca; mil 150 escuelas de educación básica y 125 preparatorias con La Escuela es Nuestra; además de los nuevos programas de este año: Pensión Mujeres Bienestar, Beca Rita Cetina, Salud Casa por Casa y la entrega de recursos directos para comunidades indígenas y afromexicanas, que se suma a los Planes de Justicia para los pueblos originarios.

En materia de obra pública, anunció que en noviembre se concluye la construcción de la carretera Tepic-Compostela; informó sobre la construcción del tramo carretero Las Varas- San Blas- Platanitos; del Puente Amado Nervo; la repavimentación de carreteras federales; la modernización del Aeropuerto de Tepic; la construcción del puente principal para pasar el tren; la construcción de cinco caminos artesanales; así como obras de infraestructura agrícola para el Distrito de Riego 043.

Agregó la reconversión de un plantel para habilitar una nueva preparatoria en Bahía de Banderas, la construcción de un nuevo plantel de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC); un nuevo Hospital de Alta Especialidad de Tepic del IMSS Bienestar, que se va a inaugurar a inicios de 2026; y un Centro LIBRE para mujeres en cada municipio.

Para garantizar el derecho a la vivienda, dio a conocer la construcción de 23 mil viviendas en esta entidad, a través del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi); así como la reducción de adeudos impagables por créditos de Infonavit y del Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste), en beneficio de 56 familias nayaritas.

El gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, señaló que los 35 mil nayaritas que se dieron cita en el Recinto Ferial de Tepic respaldan los avances del primer año de gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y reconoció el liderazgo de la Jefa del Ejecutivo Federal para encabezar, con dignidad y firmeza, el movimiento social más grande del mundo: el movimiento social de los mexicanos.