México te Abraza: Apoyo a Migrantes, Destaca Ulises Mejía

Pánfilo Natera, Zac. – Como parte de su gira de trabajo por comunidades de Pánfilo Natera, el diputado federal Ulises Mejía Haro informó a la ciudadanía sobre las reformas aprobadas en el Congreso de la Unión y socializó los programas del Gobierno de México que enca- beza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En un diálogo abierto con vecinos de las comunidades, Mejía Haro subrayó que el trabajo cercano con la ciudadanía es la base para consolidar la esperanza y construir juntos el segundo piso de la transformación. Entre los temas abordados, destacó la estra- tegia “México te abraza”, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para brindar atención integral a las y los migrantes mexi- canos que regresen al país.

Este programa contempla que nuestros paisanos tengan acceso a todos los Programas para el Bienestar, al empleo, al transporte, así como a la afiliación al IMSS. También recibirán un apoyo económico de 2 mil pesos mediante la Tarjeta Bienestar Paisano. Asimismo, se incluyen apoyos de vivienda, trámites de identidad y respaldo a través de los 53 consulados en Estados Unidos, reforzando que “nuestros migrantes no están solos”.

El legislador por Morena, Ulises Mejía Haro, informó que se encuentra disponible la aplicación ConsulApp, diseñada para fortalecer la seguridad y asistencia en emergencias, y destacó además el éxito del Modelo Humanitario de Movilidad Huma- na, que ha reducido en un 78% los cruces ilegales en la frontera.

“Con un enfoque de dignidad y justicia so- cial, el Gobierno de México está preparado para recibir y respaldar a quienes regresen. México los abraza porque reconocemos su valor y aportación a la nación”, enfatizó Mejía Haro.

El diputado federal reiteró que seguirá recorriendo las comunidades para escuchar de manera directa las inquietudes de la ciu- dadanía y mantenerlos informados sobre las acciones legislativas y los programas que fortalecen la transformación del país.