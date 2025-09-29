Mi Jardín de Flores

Mural con más de 4 mil Desaparecidos

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

“Nadie nos financia, buscamos por amor a nuestros desaparecidos. Invitamos a la gente a que si tiene alguna información la comparta con los colectivos, porque estas personas necesitan regresar a casa: Elizabeth Araiza, Representante del Colectivo Buscadoras de Zacatecas.

CHALCHIHUITES, ZAC. – Domingo 28 de Septiembre de 2025. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P. D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa además de la corrupción y la impunidad.

Alguien Miente: ¿Empresarios o Pedro Haces Barba?

EMPRESARIOS y productores empresariales de La Laguna de Durango hicieron causa común y demandaron la intervención de la Presidenta Claudia Sheinbaum y del secretario de Seguridad y Protección Civil de Máexico, Omar García Harfuch, para que cesen las extorsiones.

SEÑALAN QUE las extorsiones las están disfrazando de “cuotas sindicales”, aunque en realidad constituyen un “cobro de piso” sistemático y permanente y quienes se niegan a pagar enfrentan represalias.

EL PRESIDENTE de la Federación Norte de Coparmex, Fernando Menéndez Cuéllar, advirtió que, aunque existe una estrategia estatal para combatir este delito, se requiere apoyo de Coparmex Nacional y coordinación con las autoridades federales para lograr resultados efectivos.

EL DIRIGENTE empresarial explicó que el problema es grave en Gómez Palacio para los sectores agrícola y pecuario, pero en el estado de Durango existen solamente nueve denuncias interpuestas por extorsión, en tanto que los transportistas afi rman no haber sido afectados.

“EL PROBLEMA es que muchos afectados no denuncian por temor a represalias o porque no confían en que se actúe de manera rápida”, señaló y dijo que esta situación afecta la competitividad y eleva los costos de producción y transporte.

DENTRO DE las extorsiones destacan cobros por tonelada de material de construcci ón transportado, cuotas por movilización de ganado, intimidaciones para apropiarse de obras públicas y privadas, pagos forzados a pequeños comerciantes y la venta ilegal de forrajes.

A LOS agricultores les cobran hasta 20 mil pesos por hectárea sembrada, le imponen precios a la distribución de alfalfa y controlan ilegalmente los módulos de riego de manera sistemática, no hay agua para quienes no paguen.

POR LO anterior, exigen se abra una investigación sobre los presuntos vínculos entre estas prácticas y el crimen organizado y solicitan sanciones ejemplares contra funcionarios que hayan sido cómplices. “EL documento fue firmado por: Canacintra Gómez Palacio, Canacintra Torreón, Coparmex, Asociación de Avicultores de La Laguna, Asociación Mexicana de Engordadores de Ganado (AMEG), Asociación Nacional de Distribuidores de Fertilizantes (ANDEFA), Asociación Nacional de Especialistas en Ciencias Avícolas (ANECA), Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE), Unión Nacional de Engordadores de Ganado (UNEG), Unión Ganadera Regional de La Laguna, Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada(CLIP), Confederación de Cámaras Industriales(- CONCAMIN), Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), Cámara Nacional del Autotransporte de Carga(CANACAR), Elac y otras organizaciones empresariales y productivas de la región.

-ES UN escándalo nacional, pero ya dio la cara Pedro Haces y asegura ser inocente; aunque dice que él no mete las manos por nadie y que si alguien de CATEM está metido en la extorsión, que lo castiguen como marca la ley.

¿QUIÉN miente, el Pedro Haces o los empresarios?

-NO CREO que los empresasrios mientan, pues ya hay denuncias y los desplegados de prensa cuestan, un buen billete; se le puede dar a ‘Don Bull’ el benefi cio de la duda pero de que la CATEM está extorsionando a empresarios y productores agrícolas, tiene visos de ser verdad.

-COINCIDO con usted , deben ser segundones los que forman ese grupo. de extorsionadores, una buena investigación (como las que acostumbra hacer Batman -García Harfuch- sacará todo a la luz). Impresionante el Mural de los Desaparecidos QUÉ portadón, el de hoy de nuestro Diario Página 24 Zacatecas, esa foto con los rostros de miles de desaparecidos y desaparecidas impresionó mucho: en Chalchihuites no se escucha otra cosa que no sea el mural de los desaparecidos: ojalá la jauría de perros del gobernador , no lo vaya a destruir.

-¡DIOS DE mi vida, son miles, antes las autoridades deberían de colaborar y editar un periódico con nombres y fechas de los desaparecidos y regalarlo casa por casa.

-SE PUEDEN hacer muchas cosas, pero no hay voluntad política de “El Holgazán”, y como dijo don Teofilito… ‘ni la habrá’.

-CARECE de humanidad, nomás se la pasa regalando sonrisas y prometiendo cosas que, bien sabe, no podrá cumplir.

Que la Candidata Será Mujer…

-PUES QUE no hay vuelta de hoja, que la candidatura de Morena a la gubernatura de Zacatecas, tiene cara de mujer o como asegura “El Holgazán”: “es tiempo de mujeres “, quién será esa mujer: ¿la Sara o la Verónica? –

NO, DOÑA Petra, ni una ni otra, ya lo dijo la Presidenta doña Claudia Sheinbaum, nada de nepotismo en Morena: lo que yo escucho es que el candidato de Morena será una persona muy cercana a la Presidenta… el joven Ulises Mejía Haro.

-COMO ALCALDE de Zacatecas hizo buen jale y es “Claudista al 100”.

-POR ESO les digo que él es el próximo candidato de Morena a la gubernatura. Bueno, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.