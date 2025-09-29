La Sostenibilidad Como Brújula del Nuevo Turismo

Reflexión en la UAA

Se destacó el compromiso de gestores turísticos con la creación de experiencias que respeten la cultura, fortalezcan comunidades y cuiden los recursos naturales.

La Universidad Autónoma de Aguascalientes celebró el Día Mundial del Turismo (que se conmemora el día 27 de septiembre) con una jornada académica dirigida a estudiantes de la Licenciatura en Gestión Turística, espacio de reflexión sobre el papel de esta profesión en una de las industrias más dinámicas, diversas e influyentes del mundo y sobre el compromiso de la academia de formar profesionistas capaces de impulsar un turismo transformador.

Bajo el lema “Turismo y transformación sostenible”, el programa incluyó conferencias, talleres de liderazgo, gestión de proyectos y networking, diseñados para proveer a los estudiantes de herramientas complementarias a su formación.

En la inauguración, la maestra Virginia Guzmán Díaz de León, decana del Centro de Ciencias Económicas y Administrativas, invitó a los estudiantes a aprovechar estas experiencias que trascienden el simple acto de visitar lugares, sino una oportunidad de conectar con lo auténtico, lo humano y los sostenible.

A su vez, recordó que esta fecha es una oportunidad para reflexionar sobre los impactos del turismo en el planeta y en las personas, así como para sumar a un diálogo global que invite a repensar el turismo como herramienta de cambio positivo.

En este sentido, la maestra Astrid Vargas Vázquez, jefa del departamento de Turismo, subrayó que la sostenibilidad no es una opción, ya es una necesidad y que los gestores turísticos tienen la responsabilidad de diseñar experiencias que respeten la cultura, fortalezcan a las comunidades y cuiden los recursos naturales, con visión ética y social ante los desafíos ambientales, sociales y económicos actuales.

La alumna Alejandra Roa Rojas, presidenta de la Sociedad de Alumnos de la carrera, reflexionó sobre la esencia del turismo no solo como destino o experiencia, sino como fuerza transformadora y puente entre culturas y convocó a sus compañeros a entender, conectar e innovar recordando que el turismo se vive en cada acción, en la pasión con la que se trabaja y en la disposición de aprender y crecer juntos.

El evento contó con la conferencia virtual de Alejandrina Acuña Torres, experta en turismo sostenible proveniente de Costa Rica, quien compartió su experiencia y dialogó con los estudiantes acerca de los mitos y realidades de la transformación turística sostenible, tomando como referencia el caso de su país, reconocido como uno de los líderes en esta materia.