Mi Jardín de Flores

¿También Fracasará Milpillas?

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

Uno de los proyectos más importantes del sexenio son los trenes del norte: Ya se está construyendo el México-Querétaro. Ya licitamos el Querétaro-Irapuato. Después, va Irapuato-León. Y después, León-Guadalajara. Vamos a recuperar el tren de pasajeros Ciudad de México-Guadalajara. Para todo alcanza: Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México.

CHALCHIHUITES, ZAC. – Lunes 29 de Septiembre de 2025. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P. D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa además de la corrupción y la impunidad.

El Claudismo Sigue Creciendo

¡CÓMO QUIERE la gente a la Presidenta Claudia Sheinbaum!..

-Y CADA día más -dice doña Petra-.

-ES UN imán -tercia don Roberto-, atrae a la gente por su sencillez, hablar directo y no doblarse ante ninguna circunstancia: ‘Tengo el apoyo del pueblo de México’, ha dicho en varias ocasiones y ese apoyo va al alza día tras día:

HOY lunes nuestro Diario Página 24 Zacatecas publica que,’en histórica gira de rendición de cuenta Reúne la Presidenta Claudia Sheinbaum a más de Medio Millón de Mexicanas y Mexicanos en Todo el País, y abunda:

‘EN TAN solo cuatro fi nes de semana, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, recorrió el país de norte a sur, re- uniéndose con más de medio millón de mexicanas y mexicanos en 30 estados, como parte de una histórica e inédita gira de rendición de cuentas.

‘DEL 5 al 7 de septiembre, arrancó su viaje junto a 150 mil personas de Guanajuato (15 mil), Aguascalientes (20 mil), Zacatecas (15 mil), Durango (12 mil), Sonora (+14 mil), Nuevo León (25 mil), Coahuila (10 mil), Tamaulipas (10 mil) y Veracruz (29 mil).

‘EN TANTO que, del 12 al 13 de septiembre, llenó plazas y espacios públicos con 100 mil hombres y mujeres de todas las edades en Puebla (25 mil), Tlaxcala (13 mil), Hidalgo (10 mil), San Luis Potosí (12 mil), Querétaro (7 mil), Michoacán (10 mil) y Estado de México (23 mil), quienes le demostraron su apoyo y cariño.

‘DE IGUAL forma, del 19 al 21 de septiembre, la Presidenta recorrió el sur del país y fue recibida por 156 mil personas, visitando Guerrero (18 mil), Oaxaca (30 mil), Chiapas (40 mil), Tabasco (25 mil), Campeche (7 mil), Yucatán (9 mil) y Quintana Roo (27 mil).

‘FINALMENTE del 26 al 28 de septiembre, dio cierre a un recorrido lleno de emociones, ante 12 mil de Chihuahua (13 mil), Baja California (10 mil), Baja California Sur (10 mil), Sinaloa (30 mil), Nayarit (35 mil), Jalisco (14 mil) y Colima (20 mil).

‘CON ESTA gira, la Presidenta consolidó un nuevo modelo de cercanía al pueblo, para informar las acciones realizadas en el primer año de su Gobierno, el cual concluirá en el magno Zócalo de la Ciudad de México el próximo 5 de octubre a las 11 de la mañana.

“HASTA aquí la nota, ya me imagino cómo se va a poner el zócalo de tanta gente, doña Claudia es un imán, jala a todos, hasta de otros partidos”.

-ES MUCHA Presidenta, tiene una vitalidad de ‘chica súper poderosa’, es incansable, el David Monreal debería de aprender.

-¡JA!, eso nunca lo verán sus ojos, ‘El Holgazán’ nomás llegó a palacio de gobierno y se quitó la careta para manifestarse tal cual es: un defraudador que prometió regresarnos la paz y el bienestar trabajando con cuatro ejes tractores Campo, Minería, Industrialización, Turismo y ya después se olvidó por completo.

NOMÁS llegó a palacio y ya no volvió a recordar ni uno solo de sus ejes tractores, resultó un fraude del tamaño de Alejandro ‘El RaTello’.

¿Sandra Cuevas al Bote?

-LA SANDRA Cuevas, expupila de Ricardo Monreal es fuerte candidata a recibir un auto… de formal prisión, pues hay evidencias de que la señora lava dinero al narco, por eso tiene tantas empresas.

-PUES QUE se cuide don Ricardo, porque en una de esas lo involucra en algo turbio, esa señora es muy conflictiva..

–TODO por andar de pito suelto.

-BUENO, eso sí, Ricardo tiene corazón de león, lo lleva pegado al nombre, ¿no vieron unas imágenes de la tele en donde la agarra la mano a la diputada panista Karla López Rabadan y ésta se le resbala y se funden en un abrazo y se besuquean?

-NO, PERO sí me platicaron, pero yo creí que era por echarle.

-NOOO...’El Monris’ le echa los perros a cualquier palo vestido con ropa de mujer, presume de galán y de que no se le va una viva una a los corrales.

-PUES con la señora Sandra, don Ricardo no debe resbalarse, porque puede sufrir un duro golpe; con ese mujer ni de lejos; a mí me da muy mala espina, ya se descubrió que tenía de amantes a varios malandros, dos de ellos ya están tras las rejas de la prisión en Almoloya.

Se Hace o no la Presa Milpillas

-BUENO y qué se sabe de la Presa Milpillas, ¿se construyo sí o no? -A COMO están las cosas, no; los ejidatarios están renuentes.

-DAVID no ha sabido manejar el asunto, no sabe dialogar y tiene fama de no respetar acuerdos, es un rajao y mala leche.

-PERO es una mega Obra de casi 10 mil millones de pesos…

-¿CUÁNTO IBA a costar el segundo piso del bulevar…

-TRES MIL 630 millones de pesos, y también esa construcción se le fue de las manos a ‘El Holgazán’.

-PUES TAMBIÉN Milpillas se le está yendo de las manos, todo por falta de humildad, de capacidad de diálogo; pero si el Ulises llega a la gubernatura, esa obra se hace porque él sí tiene credibilidad, le gusta dialogar con la gente y acordar con ella.

-LA COSA es que cumpla, porque los políticos en campaña son una cosa y ya en el poder cambian bien gacho.

-NO TODOS, no todos son ‘RaTellos’, ni ‘Monreales’… ¡desgraciados, hasta firman contratos que dicen cumplirán, pero luego como jotos se echan para atrás!

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.