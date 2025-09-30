Impulsa Miguel Varela Natación Profesional con la Segunda Etapa de Certificación Para Instructores

El Ayuntamiento de Zacatecas, encabezado por el presidente municipal Miguel Varela, ha puesto en marcha la segunda etapa de la Certificación de Enseñanza de Natación Nivel Uno, un programa enfocado en profesionalizar la instrucción de esta disciplina en la capital y municipios aledaños.

Esta iniciativa busca capacitar a personas interesadas en impartir clases de natación con un enfoque más planeado, ordenado y centrado en la formación integral y el cuidado de los atletas.

El programa es posible gracias a una alianza clave con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). La Dirección del Deporte del municipio capitalino, a cargo de Ángel Gaeta, agradeció públicamente al delegado del IMSS, Leopoldo Santillán, y al encargado de Deportes de la institución, Alejandro Castillo, por la facilidad y apoyo total para el uso de sus instalaciones.

“Se agradece al delegado y al encargado de deportes, que nos ha facilitado en su totalidad las instalaciones para hacer la parte práctica”, señaló el director Ángel Gaeta.

Esta colaboración es crucial, ya que el municipio no cuenta con instalaciones propias de alberca para este tipo de adiestramiento.

Los instructores que imparten la certificación cuentan con una experiencia combinada de más de 15 años en el deporte de la natación y como entrenadores. La metodología del curso combina teoría y práctica.

El objetivo principal es que los participantes aprendan a llevar una planeación completa que garantice una formación integral del nadador, marcando la diferencia entre “dar una clase de natación” y saber instruir de manera profesional y pedagógica.

Aunque en la primera etapa participaron 10 personas de Zacatecas, Guadalupe y Jerez, esta segunda edición espera contar con un aforo de aproximadamente 15 personas. La Dirección del Deporte explicó que el número reducido de participantes se debe a la naturaleza especializada de la certificación.

“Como es algo más especializado, es menos el aforo que se tiene. Esta vez esperamos 15 personas interesadas en impartir esta disciplina de natación de una manera más profesional, más planeada, más ordenada, obviamente encaminada a la formación de los atletas y al cuidado de los mismos”, se explicó desde el Ayuntamiento.

El alcalde Miguel Varela ha brindado un respaldo total al proyecto, proporcionando material didáctico y los reconocimientos de la certificación, mientras que el IMSS contribuye con insumos técnicos como tablas, pull buoys, aletas y snorkels.