Realiza DIF Capital Campañas de Donación Para Ayudar a Grupos Vulnerables

En Coordinación con “Creando Ilusiones” se Realizó la Donación de más de 20 Trenzas de Cabello y Pediasure Infantil, en Apoyo a Nñas, Biños y Adolescentes con Cáncer

Con el objetivo de apoyar a quienes más lo necesitan, la síndica municipal, Wendy Valdez Organista, en compañía de la directora de DIF Municipal Zacatecas, Mitzia Peláez y el director general de Creando Ilusiones A.C, Argenis Herrera Rubio, estuvieron presentes en la campaña de donación que se llevó a cabo en el Portal de Las Flores, con la finalidad de contribuir a mejorar las condiciones de vida de los grupos más vulnerables de la capital.

Bajo la visión del alcalde Miguel Varela de fortalecer y estrechar lazos para trabajar coordinadamente en beneficio de las familias de la capital, se realizaron las campañas de donación con la asociación civil “Creando Ilusiones” y el Voluntariado de DIF municipal.

Desde DIF capital, institución que encabeza la presidenta honorífica, Karla Estrada, permanentemente se impulsan acciones y programas sociales que ayuden a mejorar la calidad de vida de quienes menos tienen y más lo necesitan.

Cabe destacar que dentro de las actividades conmemorativas al mes de concientización del cáncer infantil y gracias al trabajo coordinado con Creando Ilusiones A.C., se instaló un módulo para la donación de cabello y pediasure infantil.

Por su parte, Argenis Herrera Rubio, expresó que “para nosotros en Creando Ilusiones A.C. es muy importante hacer equipo con todas aquellas Instituciones que estén al igual que nosotros preocupados por la niñez y sobre todo con aquellos niños, niñas y adolescentes que padecen la enfermedad de cáncer”.

De igual forma, agradeció a las personas que de alguna forma apoyaron esta noble causa, “las donaciones de cabello se utilizarán para la elaboración de pelucas oncológicas y el Pediasure infantil para que sigan fortaleciéndose en cuanto a su alimentación se refiere”.

Asimismo, expresó que el boteo es utilizado directamente para recabar fondos para ayudar con los gastos de medicamentos y tratamientos; concluyó en la importancia de unir esfuerzos en la lucha contra el cáncer infantil.

De igual forma, Olga Candelas Salinas, encargada del Voluntariado de DIF capital, explicó que con la donación de pañales, toallitas y leche en polvo, se garantiza que estos apoyos lleguen a quienes menos tienen y más lo necesitan, “queremos ayudar a los grupos más vulnerables de la capital”.

Finalmente, es importante destacar que desde DIF capital continuaremos estrechando y fortaleciendo lazos que nos permitan coadyuvar a mejorar la calidad de vida de quienes viven en condiciones de vulnerabilidad y beneficiar a un mayor número de familias capitalinas.