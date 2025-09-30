Tere Jiménez Entrega su Tercer Informe de Gobierno al Congreso del Estado y Reafirma su Compromiso con el Desarrollo de Aguascalientes

Aseguró que Seguirá Trabajando en Bien de Aguascalientes y su Gente

Puso el documento a disposición de las y los diputados para su revisión y análisis

En cumplimiento a lo que establece la ley, la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, entregó en tiempo y forma su Tercer Informe de Gobierno a los integrantes de la LXVI Legislatura del Congreso del Estado; puso el documento a disposición de las y los diputados para su revisión y análisis, al tiempo que aseguró que seguirá trabajando en bien de Aguascalientes y su gente.

“Seguiremos trabajando para brindar más oportunidades, mejores escuelas, más servicios médicos con calidad, más empleo e inversiones, más tranquilidad y calidad de vida, porque nuestros ejes principales son la seguridad, la salud, la educación y la inversión, como motores del desarrollo de nuestro estado y de nuestro país”, sostuvo la gobernadora.

Dijo que los logros alcanzados en estos tres años son fruto del trabajo de la ciudadanía, de la cooperación entre poderes y de la madurez política de los sectores sociales: “Gracias a esto, Aguascalientes es hoy un referente de prosperidad, dinamismo, innovación, seguridad, desarrollo, justicia y oportunidades”, subrayó Tere Jiménez ante las y los legisladores, durante el evento que se realizó en el vestíbulo del Palacio Legislativo.

La gobernadora destacó que el rumbo que se ha seguido a lo largo de estos años, ha estado guiado por una sola visión: construir un Aguascalientes con justicia social, humanista y solidario: “Un estado que atrae inversiones y genera prosperidad, pero que busca que cada persona tenga acceso a más y mejores oportunidades; un estado que se proyecta con innovación, pero que se afianza con orgullo en sus raíces e identidad”, indicó.

Por último, la gobernadora entregó el documento al diputado Humberto Montero de Alba, presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado; dijo que ha instruido a cada uno de los titulares de las dependencias y entidades del Gobierno del Estado para que atiendan de manera oportuna cualquier requerimiento de parte de las y los legisladores, relacionado con el Tercer Informe de Gobierno.

“Para nosotros, la rendición de cuentas, además de ser una obligación constitucional, es una práctica democrática que fortalece a toda la sociedad, porque Aguascalientes es un estado en donde se fortalece a las instituciones, donde se defiende al estado de derecho y se asume con firmeza nuestra vocación republicana”, concluyó la gobernadora.