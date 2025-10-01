Mi Jardín de Flores

Tello y David se Metieron el Estado

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

“Ahora que he estado recorriendo el país muchísima gente lo que dice es: ‘Precio de Garantía para el maíz’. Y sí hay Precio de Garantía para un número importante de productores, pero a otro número de productores no. Entonces, estamos trabajando para garantizar que este maíz, que es sobre todo de los pequeños productores y hoy se siembra principalmente en el centro y sur sureste de México, se siga produciendo y que la gente tenga bienestar al producir el maíz. Ese es el programa de Sin maíz no hay país que muy pronto vamos a presentar”: Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México.

CHALCHIHUITES, ZAC. – Martes 30 de Septiembre de 2025. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P. D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa además de la corrupción y la impunidad.

No Creí que Estábamos tan Peor

ACABO de recibir información del INEGI, y les tengo dos noticias: una buena y otra mala, ¿cuál quieren primero?

-LA BUENA.

-YA LO DIJO doña Petra, primer la buena noticia.

-BIEN: el INEGI informa sobre el incremento de 5.2% el valor total de las exportaciones de las entidades federativas, en el segundo trimestre de 2025¡ a tasa anual.

-PAUPÉRRIMO aumento, pero no deja de ser buena noticia: el país aumenta sus exportaciones 5.2%; ¿qué estado lidera las exportaciones?

-CHIHUAHUA, con 26,230.5 millones de dólares.

-¿Y EL que menos exportó?

-QUINTANA ROO: 9.3 millones de dólares.

-¿Y ZACATECAS, con tanta plata y oro, ¿cuánto exportó 1,330.7, millones de dólares ubicándose en el lugar 18: abajo de la media nacional.

¿CÓMO?, ¡chéquelo bien, exportamos diariamente miles de toneladas de oro y plata!

CHECADÍSIMO, 1,330.7 millones de dólares y ocupamos el lugar 18.

¿Y LOS estados Vecinos, cómo andan?

JALISCO, nos lleva de calle con 10,249.5 millones de dólares, en 5o lugar.

NUEVO León, nos arrastra con 14,471.0, millones de dólares, y está en 3er lugar.

COAHUILA, 17,733.5 millones de dólares, y obtiene el 2o lugar.

SAN LUIS Potosí, 6,038.3 millones de dólares, ubicado en 9o lugar y AGUASCALIENTES, 3,212.7 millones de dólares, en el lugar 13o.

ASÍ ES como están los estados vecinos.

PERDÓN, pero algo anda mal, exportamos oro y plata y aun así somos el peor estado de la región? No lo puedo creer, hasta Aguascalientes, que es uno de los estados más chicos del país y no tiene minerales nos pone buena monda, al exportar.

SON cifras oficiales y aquí sí el INEGI lleva muy bien sus cuentas.

A LO mejor hay por ahí algo turbio, ¿no recuerdan cuando ‘El RaTello’ en un programa de radio se abrió y reveló que mineras lo querían corromper con millones de dólares? SÍ, fue un escándalo y causó furor por muchos días, pues hasta la nariz se le hizo chiquita cuando reveló en ese programa de radio que: “LES hubiera recibido millones de dólares a las mineras, no me pesa decirlo, a título personal, porque ha habido voces: ‘Oye, gobernador, ahí están 2, 3, 5 millones de dólares y bájale ya a tu rollo’, subrayó el antecesor del David en un momento de sinceridad…

-¡YA RECORDÉ, fue un escandalazo!

YO CREO que las mineras están sacando más oro y plata que la que reportan, y por ahí deben de andar repartiendo dinero y manifestando sacar menos de lo que nos saquean, ¿cómo es posible que Aguascalientes exporte más que Zacatecas, si es un estado mucho más chiquito? ES UN saqueo de oro y plata muy cabrón, entre Fresnillo PLC, Grupo Peñoles S.A de C.Vi., Minera Frisco, S.A de C.V., Minera Contracuña, S.A.de C.V., Capatone Gold, S.A.de C.V., Excellon Resources S.A.de C.V., Newmont-Goldcorp, S.A.de C.V., Aranzazu Holding, S.A.de C.V., Arian Silver, S.A de C.V, y First Majestic, S.A de C.V., son las mineras más ‘perronas’, y si al Tello le ofrecieron hasta 5 millones de dólares por su silencio, ¿cuánto le habrán ofrecido a ‘El Holgazán’? -ES PURA corrupción, la verdad, me resisto a creer que Zacatecas sea el estado de la región que menos exporta, no, no puede ser.

SON CIFRAS del INEGI.

PUES LO están haciendo güey, deberían de contratar expertos y, estoy, segura, que se descubriría la realidad: extraen más metales preciosos de los que reportan.

-LO QUE no concibo es que Aguascalientes exporte mucho más que Zacatecas, si es un estado casi 14 veces más chico que el nuestro, es humillante.

-POR ESO digo que nos deberían de prestar a su gobernadora para que saque a fl ote a nuestro estado, pues los dos últimos gobernadores lo hundieron por completo.

-SE LO metieron completito…

-BUENO, YO me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.