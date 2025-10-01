DIF Capital se Suma a la Campaña “Con Todo por Favor” Junto a Arca Continental

En representación del alcalde Miguel Varela; su esposa, la presidenta honorífica de DIF municipal Zacatecas, Karla Estrada, encabezó junto con el gerente de ventas Zacatecas, David Ibarra Aguilera, el arranque de la campaña “Con todo por favor”, donde se entregaron cuarenta contenedores que serán distribuidos en escuelas de la capital para acopio y reciclaje de PET.

Bajo la encomienda del presidente municipal, Miguel Varela, de estrechar lazos, fortalecer la cultura ciudadana de reciclaje y promover el cuidado ambiental, Arca Continental y Coca-Cola México, en coordinación con el ayuntamiento capitalino, a través de DIF municipal, hicieron posible esta importante campaña de reciclaje.

Durante este evento estuvo presente la síndico municipal, Wendy Valdez Organista; el Director de Medio Ambiente del municipio de Zacateca, Isaac Rivera; el presidente de la Comisión de Medio Ambiente y regidor del ayuntamiento capitalino, Juan Diego García Cruz; así como alumnas y alumnos de la escuela primaria González Ortega.

De igual forma, Karla Estrada, expresó que “es muy importante cuidar nuestro planeta para garantizar el bienestar de las futuras generaciones. Hoy, junto con Arca Continental y el Gobierno Municipal encabezado por Miguel Varela, estamos muy orgullosos de implementar este programa en el que, unidos, podemos transformar nuestra realidad. Reiteramos nuestro agradecimiento a Arca Continental por su compromiso, no solo con Zacatecas, sino con todo México, mediante la operación de su planta de reciclaje, la más grande del mundo”.

Además informó que en México, Arca Continental tiene la planta de reciclaje de PET más grande del mundo, PetStar.

Por su parte, David Ibarra agradeció el trabajo coordinado con el ayuntamiento capitalino, a través de DIF municipal, para implementar esta acción que ayuda a promover la cultura de reciclaje; mencionó que en la planta PetStar se reciclan 7 de cada 10 botellas que ponen en el mercado; “para lograrlo hemos lanzado diversas iniciativas que reúnen al sector privado, gobierno y sociedad civil hacia un objetivo en común”.

Además explicó que se estará recibiendo en estos contenedores la botella de PET con tapa y etiqueta, ya que todo el material se reutiliza en diferentes objetos, “la botella regresa a ser botella, las etiquetas y tapas se convierten en palets de carga, rejas para refrescos sillas y mesas, etc”.

Expresó que “a través de estos contenedores ECOCE se encargará de recolectar el PET y hacerlo llegar a nuestra planta de reciclaje PetStar y así convertirlo en nuevas botellas”.

Finalmente, el director de Medio Ambiente del municipio, Issac Rivera, agradeció el trabajo coordinado para llevar a cabo esta jornada de reciclaje para el acopio de PET y detalló que “es importante la separación de los residuos para colocarlos en su lugar adecuado y así contribuimos a que se contamine nuestro planeta”.