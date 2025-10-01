Con Mejor Infraestructura, Nuevo Equipamiento de Hospitales y Tecnología de Punta, Aguascalientes se Consolida Como Líder Nacional en Salud

A Tres Años del Inicio del Gobierno de Tere Jiménez

En un hecho sin precedentes se rehabilitaron y equiparon los hospitales del estado; además, se construyeron ocho nuevas clínicas del Seguro Popular Aguascalientes en Tepezalá, San José de Gracia, Cosío, San Francisco de los Romo, Calvillo, Asientos, Pabellón de Arteaga y en la colonia Palomino Dena en la capital.

El estado cuenta con la unidad de radioterapia más moderna del país; gracias a esta tecnología, en sólo un año, los casos de cáncer infantil se redujeron a más de la mitad.

Es el único estado del país con un Instituto de Atención Integral de Enfermedades Renales.

A los tres años del inicio de su gestión, la gobernadora Tere Jiménez ha cumplido con su compromiso de garantizar servicios médicos de calidad en todo el estado. Uno de los logros más importantes de esta administración es la creación del Seguro Popular Aguascalientes, único en su tipo a nivel nacional, con el que se consolida un sistema de salud que hoy es ejemplo en el país por ofrecer atención gratuita, moderna y cercana, especialmente a quienes no cuentan con seguridad social.

A través de este programa se han brindado más de 189 mil servicios médicos gratuitos, incluyendo consultas, ultrasonidos, traslados en ambulancia y otros servicios esenciales.

Como parte de esta transformación, durante la gestión de Tere Jiménez se ha ampliado y modernizado la infraestructura en salud. Por primera vez, todos los hospitales del estado –Centenario Hospital Miguel Hidalgo, Tercer Milenio, Calvillo, Pabellón de Arteaga, Rincón de Romos, De la Mujer y de Psiquiatría– fueron rehabilitados y equipados con tecnología de última generación, camas hospitalarias, mesas de quirófano y carros rojos, fortaleciendo así la atención médica.

Además, se construyeron ocho nuevas clínicas del Seguro Popular Aguascalientes en Tepezalá, San José de Gracia, Cosío, San Francisco de los Romo, Calvillo, Asientos, Pabellón de Arteaga y en la colonia Palomino Dena en la capital; así como el Centro de Salud Mental y Adicciones en Rincón de Romos y la Clínica de Autismo en el Teletón Aguascalientes. Con la operación de 85 Centros de Salud, 179 Casas de Salud y ocho unidades móviles, hoy la cobertura médica llega a más familias en todo el territorio estatal.

Otro avance importante fue la puesta en marcha de la unidad de radioterapia más completa y moderna del país, equipada con un acelerador lineal capaz de realizar terapias en solo siete minutos. Gracias a esta tecnología, los casos de cáncer infantil se redujeron a más de la mitad en un solo año.

Aguascalientes también destaca por incorporar robots dispensadores de unidosis, disponibles únicamente en tres estados del país, y por la creación de tres unidades gratuitas de hemodiálisis y el primer Instituto de Atención Integral de Enfermedades Renales de México. Con más de 270 mil tamizajes gratuitos a estudiantes, este instituto ha permitido la detección oportuna de enfermedades renales y crónicas, salvando vidas y consolidando a la entidad como referente nacional en la materia.

Durante esta administración también se puso en marcha el Instituto de Beneficencia Pública, que ha realizado una entrega histórica de más de 12 mil 500 apoyos gratuitos, entre ellos prótesis de cadera y rodilla, sillas de ruedas, aparatos auditivos, bastones, andaderas y otros dispositivos que han transformado la vida de miles de personas.

La prevención es otra prioridad; por ello, Aguascalientes mantiene una campaña permanente de vacunación los 365 días del año, asegurando cobertura oportuna y constante para toda la población.

Logros

• El Laboratorio Estatal de Salud Pública ha sido reconocido en cinco ocasiones con el Premio Nacional de Calidad en Salud, siendo el único en el país en lograrlo.

• La entidad recibió el reconocimiento internacional Angels, categoría Diamante, por su excelencia en la atención de emergencias médicas.

• Aguascalientes es el estado con los índices más bajos de muerte materna y neonatal en México.

• Se redujo el tiempo de espera para una consulta a solo 10.5 minutos, lo que permitió incrementar en un 30 % el número de atenciones.

• Se logró un incremento del 93.8 % en consultas médicas, del 72.7 % en la toma de muestras de laboratorio y del 27.9 % en el número de mastografías realizadas.