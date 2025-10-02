Mi Jardín de Flores

David no Sabe Gobernar: Saúl Monreal

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘Estamos del lado correcto de la historia, no estamos del lado del crimen. Hay una diferencia entre autoridades y delincuentes, nosotros no somos los que encabezamos de ninguna manera ningún grupo delictivo, estamos para sancionarlos, estamos para castigarlos’: Rosa Icela Rodríguez Velázquez, Secretaria de Gobernación.

CHALCHIHUITES, ZAC. Miércoles 1 de octubre de 2025. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P. D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa además de la corrupción y la impunidad.

Patética, la Imagen de la Derrota

“¿SE FIJÓ, doña Petra en la fotografía que hoy miércoles publica nuestro Diario Página 24 Zacatecas, de su expartido el RIP? -inicia don Roberto la conversaciónestá patética, es la imagen de la derrota; el fotógrafo ni siquiera les dijo ‘el pajarito, el pajarito’, o ‘digan güisqui’, para embozar, al menos, una sonrisa.

-SE NOTAN preocupados, saben que es tiempo de levantar varas, pero la culpa es de ellos por haber llevado a palacio de gobierno a ‘El RaTello’, que hizo un gobierno pésimo, por esi se perdió la gubernatura que había recuperado Miguel Alonso y que se conservó una administración más, gracias a su buen gobierno.

“SI ‘EL RaTello hubiera gobernado bien y no hubiera permitido los enjuagues entre ‘El Monris’ y ‘El Alito’, que negociaron la gubernatura para ‘El Mustio Holgazán’, tuviéramos gobernadora: Claudia Edith Anaya Mota.

-ALGUIEN deberá de sanear el PRI, ‘El Alito’ sólo sirvió para enriquecerse más como presidente nacional del PRI; cuando él llega a la presidencia el tricolor tenía 14 gubernaturas y hoy nomás tiene dos: Durango y Coahuila.

-ESA FOTO que hoy publica nuestro Diario, lo dice todo: está en chino que el PRI recupere la gubernatura de Zacatecas.

-DEBERÍAN de hacer un ‘Tribunal del Pueblo’ y llevar a juicio a ‘El RaTello’, porque por su mal gobierno se perdió Zacatecas, ya luego vino la negociación: impunidad para el ladrón Alito, a cambio de la gubernatura al ‘Mustio Holgazán’, al que también deberían de investigar por enriquecimiento inexplicable: ¿De dónde sacó tan abultado y multimillonario patrimonio? -¡JA!, ESO no lo verán nuestros ojos: estoy convencida de que cada partido defiende a sus pillos.

-NO GENERALICE, el capo de ‘La Barredora’, el tal Hernán Bermúdez, ya está pagando por sus crímenes, está preso y todo indica que saldrá de prisión con los pies por delante, o sea cadáver.

-ASÍ DEBERÍA de se con todas esas ratas: no es posible que se enriquezcan a lo bestia desde el poder, cuando cientos de miles de zacatecanos a duras penas comen una sola vez al día, no se vale.

-PUES así están las cosas en Zacatecas . ¿De qué sirve que nuestro estado sea el primer productor de plata del país, si nuestra gente ni siquiera come tres veces al día?

-A ESO hay que aumentarle la criminalidad: el propio Saúl Monreal reconoce que en el gobierno de su hermano David han aumentado las extorsiones: 70% por ciento de los productores agropecuarios han sido extorsionados con total impunidad por el crimen organizado’, y lo sostiene en todos los foros.

-HA BAJADO y mucho, los asesinatos.

-NO TANTO, lo que sucede es que ya no informan, y cuando suceden cerca de los estados vecinos mueven los cadáveres para que allá se contabilizan a ellos, no a Zacatecas, como sucedió recientemente con Jalisco: David es muy truculento, ni Alex se atrevía a tanto, pero el actual gobernador es hasta cínico, se la pasa a risa y risa enseñando la mazorca.

-ES EL sello de los Monreal: la sonrisa cínica.

Sin Maíz no hay País

-OJALÁ y la Presidenta decrete el precio de garantía al maíz,esto provocaría que aumente la siembra y, por consecuencia, menos tierra ociosa.

-ES LO que dice el Padre Pistolas: ‘si nos pagan bien el maíz, nos ponemos’ a sembrarlo y nos olvidamos de irnos a los Estados Unidos, con los gringos ojetes’.

-OJALÁ y lo hiciera, porque los coyotes chingan mucho al productor.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.