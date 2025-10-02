En la Glosa, Carlos Peña Exige al Secretario de Gobierno Menos Pretextos y más Soluciones

Al participar durante la comparecencia del Secretario General de Gobierno, durante la Glosa del Cuarto Informe de Gobierno, el Diputado local Carlos Peña Badillo, afirmó que el gobierno del estado, con todos sus funcionarios, no debe avanzar en los próximos dos años con más pretextos y culpas hacia el pasado, debe centrarse en terminar bien, resolviendo los problemas de todos los sectores sociales que hoy se encuentran lastimados.

Peña Badillo destacó que a cuatro años de que llegó la Nueva Gobernanza a Zacatecas, el gobierno del estado sigue fincando su discurso en pretextos y justi- ficaciones del pasado, de lo que se hizo o se dejó de hacer. No podemos seguir fincando la especulación diaria, la represión, la ausencia de diálogo, el menosprecio a las causas sociales, a los grupos vulnerables y el uso del poder público para callar las voces críticas, indicó. Por ello, lamentó que no exista una interlocución real, eficaz y oportuna, porque dijo, se necesita que todas las instituciones públicas entablen diálogo permanente y constante.

Asimismo, exigió al gobierno concentrarse y ver la dimensión de los problemas que existen en el Estado, porque “no se pueden reducir a politiquerías los reclamos de las mujeres, de las Madres Buscadoras, trabajadores de salud, enfermos, maestras y maestros, quienes han levantado la voz de manera constante, aludiendo a una incompetencia gubernamental”.

El Diputado local, Carlos Peña Badillo, también demandó al gobierno estatal no manipular cifras de seguridad ni generar políticas públicas cuestionables, porque en nada resuelven la calidad de vida de las y los zacatecanos.

Además los exhortó a tener un diálogo permanente entre los poderes, con los municipios y con los estados vecinos, porque hasta la fecha, a los Ayuntamientos de otros partidos distintos a Morena, no se les convoca a construir ni a dialogar por el bien de Zacatecas.

Es necesario tener una mesa común de diálogo para juntos sortear los retos que enfrenta Zacatecas. Se requiere de paciencia, no de intolerancia, diálogo, no represión y atención, no solo una aspiración. Zacatecas necesita y merece de todas y todos, concluyó.