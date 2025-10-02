Tere Jiménez Inaugura Nueva Planta de la Empresa Norteamericana Edgewell

Con una Inversión de 110 Millones de Dólares

Se generaron más de mil 300 empleos. La nueva planta se ubica en el parque industrial FINSA, al sur de la ciudad de Aguascalientes.

La llegada de esta empresa al corazón logístico del continente americano representa una gran inversión y un voto de confianza en el talento de la gente: TJ.

Con la instalación de esta empresa, se abre una nueva ruta industrial para Aguascalientes.

Con una inversión de 110 millones de dólares y la generación de más de mil 300 empleos, la gobernadora Tere Jiménez inauguró oficialmente las instalaciones de la nueva planta de Edgewell en Aguascalientes; esta empresa norteamericana se dedica a la fabricación de productos para el cuidado personal.

“La llegada de esta empresa al corazón logístico del continente americano, el Gigante de México, representa una gran inversión y un voto de confianza en el talento de la gente de Aguascalientes. Lo más valioso de su presencia es que abre una nueva ruta industrial para el estado; durante más de cuatro décadas nos hemos consolidado como una potencia automotriz, y con la llegada de esta empresa demostramos que también podemos ser líderes en otros sectores, con nuevas actividades que nos permiten competir en diferentes ligas”, destacó la gobernadora.

Señaló que Estados Unidos es uno de los principales socios inversionistas del estado y el principal destino de las exportaciones, ya que más del 83 por ciento de lo que se produce en Aguascalientes va hacia el país vecino.

Paul Hibbert, presidente de Cadena de Suministros de Edgewell, destacó que los artículos que aquí se produzcan serán distribuidos en diversas partes del mundo.

“Mi más sincera gratitud, Tere Jiménez, por el apoyo que nos ha brindado todo tu equipo desde el día uno. Tu visión es una de las razones por las que estamos aquí. Estamos en el lugar correcto, y esta será una de las mejores empresas de todo el mundo en la producción de rastrillos, avancemos con esta visión en mente”, indicó Paul Hibbert.

Jessica Spence, presidenta de Negocios para Norteamérica de Edgewell, reconoció el apoyo de las y los colaboradores para hacer posible este proyecto.

“Ya casi cumplimos un siglo como empresa desde nuestros inicios, y quiero decirles que mi compromiso con ustedes es claro: vamos a crecer nuestras marcas y aprovechar al máximo estas excelentes instalaciones”, enfatizó Spence.

Esaú Garza de Vega, secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología, destacó que la seguridad, el personal capacitado, el buen clima laboral y la ubicación estratégica de la entidad son unas de las características determinantes para atraer a los inversionistas.

“Es un honor estar aquí compartiendo un momento histórico para la empresa Edgewell. Hace no mucho tiempo anunciábamos este proyecto, y hoy se convierte en una realidad que refleja el empuje de Aguascalientes y la generación de más oportunidades laborales”, señaló Garza de Vega.

La nueva empresa se ubica en el parque industrial FINSA. Cabe destacar que Edgewell tiene presencia en más de 50 países, con 6 mil 800 colaboradores y 25 marcas. Se dedica a la elaboración de productos para la protección de la piel, aseo personal, afeitado y cuidado femenino.

En la inauguración también estuvieron presentes Leonardo Montañez Castro, presidente municipal de Aguascalientes; el diputado Luis Salvador Alcalá Durán, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Fomento Cooperativo y Turismo del H. Congreso del Estado; Carlos Texidor, vicepresidente global de Operaciones de Edgewell; Alejandro Álvarez Victoria, vicepresidente global de Operaciones de Afeitado de Edgewell; Gretel Lanner, vicepresidenta global de consumo de Edgewell; Russell Dorsten, vicepresidente global de Operaciones de Edgewell; y Francisco Díaz, director de la Planta Edgewell en Aguascalientes.