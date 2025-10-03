Mi Jardín de Flores

A 57 Años de Distancia

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

La situación en la Franja ha empeorado en las últimas semanas por la escalada en la agresión de Israel, que lanzó una operaci ón terrestre para controlar ese territorio palestino. El silencio es complicidad: hoy más que nunca la humanidad debe estar del lado de la justicia y la vida: Jean Noel Barrot, Canciller francés.

CHALCHIHUITES, ZAC. – Jueves 2 de octubre de 2025. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P. D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa además de la corrupción y la impunidad. Miles de Niños Palestinos Están Siendo Masacrados, si Antes no Mueren de Hambre…

-¿CÓMO NO angustiarse si miles y miles de niños palestinos están siendo masacrados a bombazos, si antes no mueren de hambre, no se vale, esto es un genocido que exige justicia al cielo. Dios mío,no los abandones…

-NO LLORE, madre Teresa, usted siempre nos ha dicho que debemos tener entereza ante las adversidades…

-SÍ, DOÑA Petra, pero son niñas y niños que deberían de estar jugando, estudiando, no hurgando entre los escombros… ¡cuánta injusticia, Dios de mi vida!

-¡ÉCHESE un mezcalito, madre Teresa!

-NO SEA idiota, la madre Teresa no bebe alcohol…

-YO NOMÁS decía…

-PUES no ande diciendo estupideces…Tranquila madre, Teresa, Tranquila, mire siéntese en mi banquito…

-GRACIAS, doña Petra, usted siempre tan generosa.

-¿QUÉ LE pareció, don Roberto, la comparecencia de ‘Gustavito’ ante los diputados, por la glosa del cuarto informe de gobierno de ‘El Holgazán Mustio’?

-UNA FARSA, como que a los diputados les faltaron güevitos y ovarios a las legisladores: se les fue vivo, cuando tenían todo para encuerarlo y mostrarlo cómo es: ¡nieto del genocida Díaz Ordaz.

-POR ESO le puse “Gustavito”, dice doña Petra, y precisamente en un día como hoy, 2 de octubre pero de 1968, el genochida Gustavo Díaz Ordaz, abuelo putativo de Gustavito, ordenó al Ejercito Mexicano la matanza de cientos de estudiantes y otros tantos desaparecidos hoy se cumplen 57 años de la matanza y el abuelo de Gustavito debe de estar a fuego lento en las llamas del infi erno, porquerías lo que hizo no tiene perdón de Dios, ¿verdad, madre Teresa? -DIOS perdona todo, cuando el arrepentimiento es sincero…

-SÍ, PERO ese hijo de la gran puta, murió orgulloso de la matazón que ordenó quesque porque ‘salvó a Mexico de las garras del comunismo’, lo dijo claramente, yo lo vi en la tele.

-PINCHE viejo loco -responde don Roberto- ; yo me disgusté con la directiva de Morena, hace años porque no quisieron fi rmar un escrito en donde se pedía que el nombre del bulevar Gustavo Díaz Ordaz, fuera cambiado, pues no se puede honrar el nombre de un genocida, el peor del mundo mundial.

-ADEMÁS de ser el presidente más feo que ha tenido nuestro país, yo no me imagino a la Irma Serrano en su juventud, besando a esa bestia…‘¡asco de viejo!’, dicen las mujeres de Sinaloa.

-PUES HOY se cumplen 57 años de aquella matazón de estudiantes, ¡ah, si el ingeniero Heberto Castillo viviera..!

“CUENTA la historia que mi general Lázaro Cárdenas evitó que Díaz Ordaz lo matara, escondiéndolo en su casa, porque le dijo: ‘si te agarran te van a matar’, y así fue como salvó la vida.

-YO PREGUNTO: ¿cuántos muertos y desaparecidos lleva el David Monreal en cuatro años de gobierno?

-ESE ES otro boleto, pero debe tener mucho cuidado con Rodrigo, porque en cualquier momento puede anidar en su humanidad, su abuelo el genocida.

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.