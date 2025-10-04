Mi Jardín de Flores

Zacatecas Incendiado

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

“El mayor error que cometió el PRI fue dejar su raíz popular. Al alejarse de las políticas nacidas durante la Revolución Mexicana, el dar entrada al neoliberalismo fracturó por completo, en lo social y político, al régimen. La fractura dio posibilidad de que naciera una corriente que compart ía las formas, pero no estaba de acuerdo en poílíticas neoliberales, ese grupo de izquierda se consolidó en el gobierno de la Ciudad de México, y a partir de 2018, con el triunfo de López Obrador, se restableció la idea de justicia social, pero también el fortalecimiento del presidencialismo y la centralización del poder como la mejor solución para atender los problemas de México”: Jovany Hurtado García, Maestro en Letras Mexicanas por la UNAM.

CHALCHIHUITES, ZAC. – Viernes 3 de octubre de 2025. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P. D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa además de la corrupción y la impunidad. ¡Ay, Dios de mi vida, hoy Zacatecas amaneció en llamas!

-HAY NARCOBLOQUEOS al por mayor, Zacatecas está incendiado, las pérdidas son millonarias.

-TAMBIÉN VIDAS humanas, ahora sí que el narco agarró a las autoridades, como dicen agarró la policía al Tigre de Santa Julia: ¡cagando!, pues no detuvieron a ningún malandro, el factor sorpresa volvió a imponerse.

-PUES SÍ, de nada sirvió el helicóptero que nos costó más de 115 millones de pesos, si ni con él pudieron detener a los criminales.

-AHORITA en la tv están diciendo a la gente que no visite Zacatecas, y hay muchos videos en los que se ven tráileres incendiados y muchos más incinerados, de los que todavía sale humo… ¡es horrible!

-BENDITO mi Padre Dios, que protege a Chalchihuites,si no ¿qué sería de nosotros?

-SE HABLA de muchos muertos y heridos, pero yo no lo puedo asegurar hasta no leer Página 24 Zacatecas, hay medios de información que muy tendenciosos.

-LO CIERTO es que esto está muy feo, pero sí, hay qué esperar a ver qué publica mañana sábado (hoy), nuestro Diario Página 24 Zacatecas.

“¡2 de Octubre no se Olvida!”

-ME GUSTÓ mucho la portada de hoy viernes de nuestro Diario Página 24 Zacatecas: jóvenes estudiantes de preparatoria de la UAZ ganaron las calles de la capital del estado porque el 2 de octubre no se olvida.

-ANOCHE, volví a ver la película ‘Rojo Amanecer’, está desgarradora, más desgraciados que el Ejercito, eran los francotiradores cuyos elementos matan a toda una familia y a los estudiantes que se hallaban refugiados en uno de los departamentos de Tlatelolco, salvó al niño que es el único que el abuelo esconde.

-CUÁNTA VIOLENCIA, esas películas no las veo.

-SÍ, ES muy violenta pero está apegada a la realidad y tiene su mensaje: ¿quién iba siquiera a pensar que años más tarde el narco humillaría al Supremo Gobierno?

-EL NARCO -dice don Roberto- nada puede hacerle al supremo gobierno, sin embargo lo golpea porque dentro de las corporaciones policiacas y en el gobierno hay traidores y ¿por qué hay traidores? Porque no los castigan como se debería, ¿a poco García Luna se mandaba solo?

“NO, AHÍ el jefe de jefes era el enano Felipe Calderón; y eso lo sabemos todos en México; ¿por qué entonces no se actúa?

-PORQUE los capos más fuertes están en el gobierno.

-DOÑA Petra ya lo dijo y eso es lo que cree el grueso del pueblo de México: por eso la limpia en todas las corporaciones y la política mexicana, debe darse como se barren las escaleras, de arriba para abajo y no al revés, el ejemplo nos los da China.

“UN TAL Tang Renjian, exministro de Agricultura, fue sentenciado a muerte por recibir sobornos, el infeliz reconoció su crimen y dijo estar “arrepentido”, pero ni así salvará su vida: le darán cuello.

“ASÍ debería de ser en México, servidor público rata, ¡charrascas, a darle piso, sólo así se podrá extinguir la corrupción! No Paran los Asesinatos en el Gobierno Monrealista

-EN ZACATECAS nadie frena los asesinatos, ahora fue en Pinos, ayer jueves, al fi lo de las 7:00 de la mañana un hombre fue acribillado a balazos, los criminales huyeron con total impunidad.

“DOS HORAS más tarde, a eso de las 9:00 de la mañana, pero en municipio de Tabasco, en un enfrentamiento narcos contra policías, un delincuente cayó muerto, sus cómplices huyeron despavoridos, cuando el baleado cayó echando borbotones de sangre.

EN SÍNTESIS: los asesinatos de ayer fueron, al menos, dos; sin embargo el francés (Cristian Paul Camacho Osnaya, fiscal de Justicia) sólo reportó uno al gobierno federal. y así quedó en el informe diario: Zacatecas un homicidio.

-ESTÚPIDOS, luego se paran el cuello diciendo que los homicidios van a la baja, pero pues ya nos los cachamos, así es que pueden seguir haciéndole al Tío Lolo, ese que se hace pendejo solo.

EN CUANTO a las desapariciones forzadas, hoy publicamos la Cédula de Búsqueda de PATRICIA JACOBO RAMÍREZ de 50 años, desaparecida forzadamente el 30 de septiembre del presente año en Fresnillo Zacatecas.

“ASÍ LAS cosas, ‘la paz social’ en nuestro estado nos costó: dos vidas humanas y una persona desaparecida forzadamente.

-BUENO, yo me voy.Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.