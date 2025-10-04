Los Zacatecanos no Merecemos que Regrese la Violencia: Varela

“No es Justo”, Dice el Alcalde

Por Miguel Alvarado Valle

“No tenemos por qué acostumbrarnos a que otra vez la violencia regrese, porque no es justo que a los zacatecanos nos sigan sucediendo estas situaciones que no merecemos”, expresó el alcalde de la capital, Miguel Varela Pinedo, tras los bloqueos carreteros registrados en varios municipios del estado durante la madrugada de este viernes. El primer edil reconoció que, aunque en Zacatecas capital no se presentaron incidentes, los hechos impactan en la imagen general del estado y en la confianza de la ciudadanía.

Subrayó que en los últimos meses se había logrado recuperar un clima de relativa calma, lo que fortalecía la proyección de la entidad como destino turístico seguro, pero advirtió que sucesos de este tipo dañan directamente esa percepción. De acuerdo con los reportes oficiales, integrantes del crimen organizado incendiaron más de 30 vehículos, entre camiones de pasajeros, unidades de carga y automóviles particulares despojados a sus propietarios.

Estas acciones ocurrieron en distintos puntos carreteros que comunican a municipios como Calera, Villanueva, Sombrerete, Fresnillo, Río Grande, Jerez, Enrique Estrada, Pánfilo Natera y Cuauhtémoc. Varela Pinedo explicó que en la capital se reforzaron los operativos de seguridad desde las primeras horas del viernes, con la participación de la Policía Municipal, la Policía Metropolitana, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano.

La vigilancia se concentró en las entradas y salidas hacia Villanueva, Calera, Luis Moya, Cuauhtémoc y Genaro Codina, entre otras además de las carreteras estatales y federales que conectan a la ciudad.

Finalmente sobre el impacto en próximos eventos culturales, como el Festival Internacional de Teatro de Calle, señaló que confía en que la coordinación estatal y federal garantice un ambiente seguro.

“Ojalá que vengan muchos visitantes, que los hoteles y restaurantes se llenen y que haya derrama económica para las familias”, dijo. No obstante, reiteró que, aunque la capital no fue escenario de bloqueos, la violencia en municipios cercanos afecta de manera integral al estado.