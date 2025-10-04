Madres Buscadoras Hallan 5 Narcofosas

Con al Menos Ocho Osamentas

Tepetongo, Zacatecas. – Durante una jornada de búsqueda en campo, el equipo Las Escarabajos localizaron cinco fosas clandestinas con al menos ocho osamentas en la comunidad El Caquixtle.

Acompañadas de policías de investigaci ón y peritos de la Fiscalía del Estado, las madres, hermanas y esposas de personas desaparecidas también pertenecientes al colectivo Buscadoras Zacatecas, A. C. recorrieron la zona con picos, varillas y palas, hasta lograr con la localización de los restos óseos expuestos en lugar y más tarde encontraron varias fosas en donde fueron apareciendo cráneos, dientes, costillas, diversos huesos, ropas y otras prendas, posiblemente de las mismas víctimas.

Tras la ayuda de los peritos de la Fiscalía los cuerpos fueron embalados, resguardados para realizar las investigaciones y tratar de ser identifi cados (Foto: Diana Valdez/ Cuartoscuro)