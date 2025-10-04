Narcotraficantes Queman Casetas de Cobro en la 45

“¿Dónde Carajos Está la Policía?”, se Preguntaban

Por Margarito Juárez González

Fresnillo, Zac.- La madrugada de este viernes, al menos tres casetas de cobro Morfín Chávez, ubicada en la carretera federal 45, fueron dañadas e incendiadas por integrantes de la delincuencia organizada; los trabajadores que lograron huir del lugar se preguntaban: “¿Dónde carajos está la policía?”.

De acuerdo con reportes preliminares, las casetas fueron atacadas de manera simultánea, durante la quema de vehículos de carga en distintos puntos del municipio, lo que ocasionó daños en la infraestructura, sin que se registraran trabajadores afectados en su integridad física.

Eran las 02:00 horas aproximadamente cuando se reportó ante el personal del Sistema de Emergencia 911, sobre la quema de las casetas de cobro y se hicieron llegar a citada zona los elementos de la Dirección de Seguridad Pública, Estatal Preventiva, Metropol, Guardia Nacional (GN) y Militares.

Se pidió la presencia de los efectivos del Cuerpo de Bomberos y Protección Civil, para sofocar el incendio que fue provocado por miembros de la delincuencia organizada.

Al momento del arribo de los efectivos de Seguridad de los tres órdenes de gobierno ya no estaban los sicarios, y permanecieron en el lugar hasta que se logró el sofocamiento del fuego de las tres casetas de cobro.

Autoridades de Seguridad Pública atendieron el reporte y acudieron a los sitios afectados para controlar la situación y garantizar el resguardo de los conductores que transitaban por la carretera federal 45 y del personal que labora en ese lugar.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas, mientras que las instancias correspondientes ya realizan las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar el monto de los daños ocasionados por miembros de la delincuencia organizada que opera en este municipio y en zonas aledañas.