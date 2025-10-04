Se Refuerza la Seguridad: Fiscal Camacho

“Un Muerto en Narcobloqueo”

Por Nallely de León Montellano

La madrugada de este viernes 3 de octubre, Zacatecas vivió una nueva jornada de violencia con 11 narcobloqueos en la entidad. De acuerdo con el fiscal general del estado, Christian Paul Camacho Osnaya, los hechos comenzaron alrededor de la 1:00 de la mañana y dejaron como saldo preliminar 37 vehículos calcinados, cuatro autobuses de pasajeros afectados y una persona sin vida.

En sus declaraciones, Camacho Osnaya explicó que los primeros reportes hablaban de un enfrentamiento entre la Guardia Nacional y civiles armados, situación que más tarde fue descartada.

Tampoco se localizaron indicios de choques entre grupos delictivos, como casquillos, vehículos dañados o cuerpos en los lugares señalados. Lo que sí se confirmó fue la colocación de Narcobloqueos en distintas carreteras, principalmente en el municipio de Cuauhtémoc.

Aunque en la mayoría de los puntos los vehículos fueron retirados, las carreteras hacia San Luis Potosí, Saltillo y Durango permanecieron con paso restringido durante varias horas. El fiscal informó que la persona fallecida era originaria de Guadalajara, Jalisco, y se desempeñaba como chofer de un vehículo.

El cuerpo ya fue trasladado al Servicio Médico Forense de Fresnillo para realizar la necropsia correspondiente. Sobre reportes en redes sociales de personas desaparecidas, aclaró que no hay denuncias formales que confirmen privaciones de la libertad.

La autoridad también reconoció que cuatro autobuses de pasajeros resultaron dañados en los bloqueos, lo que generó crisis entre los ocupantes.

“Se llevan a cabo acciones para atender a las personas afectadas”, aseguró Camacho Osnaya, sin detallar el número de pasajeros involucrados. Al ser cuestionado sobre la posible relación con los hechos ocurridos en Tabasco, donde fuerzas federales detuvieron a presuntos integrantes del crimen organizado, el fiscal señaló que no se descarta un vínculo, aunque consideró que podría tratarse de un grupo distinto.

Confirmó que durante ese operativo en Tabasco hubo un civil armado abatido y tres detenidos, entre ellos uno originario de Zacatecas. Como medida preventiva, indicó, se reforzó la seguridad en puntos estratégicos como centros penitenciarios, aeropuertos, plazas públicas y escuelas, dentro del llamado “plan antibloqueo” que ya había sido ensayado tras hechos similares hace un año.

Finalmente, informó que, de manera paralela a los bloqueos, la Fiscalía realizó acciones de prospección en Tepetongo, donde se habrían detectado siete fosas clandestinas. En dos de ellas se suspendieron las labores por riesgo de ataques, pero se confirmó el hallazgo de al menos seis cuerpos, lo que mantiene abiertos nuevos procesos de investigación.Las investigaciones sobre los bloqueos y los hallazgos en Tepetongo continúan en coordinación con fuerzas federales, mientras se realizan maniobras para restablecer por completo la circulación en las carreteras afectadas.