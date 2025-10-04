Se Soltó el Diablo en Zacatecas y con los Vehículos Incendiados el Narco Bloquea las Carreteras

Regresa la Violencia, no hay Detenidos

Por Margarito Juárez González

Zacatecas, Zac. – Se soltó el diablo en Zacatecas, y la delincuencia organizada despojó a choferes de camiones de carga y de pasajeros además de camionetas y vehículos, para atravesarlos en carreteras federales y quemaron varios de ellos, esto para bloquear las arterias; no hubo civiles lesionados y tampoco hubo detenidos, los delincuentes lograron huir de los diversos puntos de varios municipios en el estado.

En el municipio de Fresnillo hubo despojos con lujo de violencia en las carreteras federales 45 y 49, en la zona norte y sur, las unidades de motor fueron incendiadas y abandonadas.

De acuerdo con reportes preliminares, sujetos fuertemente armados, principalmente con fusiles de asalto semiautomáticos, despojaron aproximadamente a 11 conductores de sus vehículos.

De estas unidades de motor, una fue atravesada y quemada a la altura de la comunidad Nuevo Día, otras a la altura del cerro de los Chilitos; al norte de la cabecera municipal otra unidad de motor fue atravesada e incendiada a la altura de la comunidad Cerro Gordo.

En la carretera federal 49, a la altura de la comunidad Rancho Grande un tracto camión fue desenganchado del doble semirremolque y quemado, hubo más vehículos que únicamente quedaron atravesados, para obstruir el paso vehicular.

En el entronque a Cañitas de Felipe Pescador también se localizaron cuatro vehículos, estos terminaron completamente calcinados durante el transcurso de la madrugada.

En Saín Alto, un camión quinta rueda y un autobús de pasajeros fueron despojados y quemados en la carretera federal 45, justamente a la altura del kilómetro 122+200, en el entronque a la cabecera municipal.

También, en la carretera federal 49, a la altura del municipio de Pánfilo Natera, en ambos sentidos de circulación fueron quemados tres camiones de carga, mismos que obstruyeron el paso.

Fuentes policiales y testigos detallaron que en el municipio de Cuauhtémoc, límites con Aguascalientes, se registró un enfrentamiento armado entre integrantes de un grupo delictivo y autoridades, este habría iniciado alrededor de la 01:30 horas.

Los estruendos de los disparos en ráfaga se escucharon desde varios puntos de la demarcación, por lo que los habitantes y testigos se alarmaron y resguardaron; hasta el momento no se reportan personas sin vida o heridos de bala.

La entidad había experimentado una relativa calma en los últimos meses, julio y agosto registraron el menor índice de violencia en los últimos cuatro años, sin embargo, esta calma se vio interrumpida con los hechos violentos de la madrugada de ayer.

Elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP), Guardia Nacional (GN), Ejército Mexicano, Metropol, Dirección de Seguridad Pública y de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), se sumaron a los trabajos para contener los hechos violentos.