DIF Estatal y Robotools Impulsan la Educación de Niñas y Niños de Casa DIF

Con Herramientas Pedagógicas e Innovadoras

Veinticinco pequeños de 4-9 años reciben una beca del 100 por ciento para estudiar diversos cursos enfocados a ciencia y tecnología.

Estas becas tienen un monto cercano a los 500 mil pesos, duran un año y vienen a complementar su educación.

La Dirección del Voluntariado del DIF Estatal estableció un convenio de colaboración con la empresa Robotools para que 25 pequeños de 4-9 años del Centro de Acogimiento Residencial Casa DIF recibieran una beca del 100 por ciento para estudiar cursos de matemáticas, ciencia, tecnología, robótica e ingeniería; así lo informó la primera voluntaria y presidenta de esta institución, Aurora Jiménez Esquivel.

En este sentido, la primera voluntaria mencionó que Robotools es una empresa mexicana dedicada a proporcionar herramientas pedagógicas e innovadoras que motiven e incentiven a niñas y niños a aprender.

Resaltó que, tanto para la gobernadora Tere Jiménez como para ella, es una prioridad la atención de los pequeños y adolescentes que están bajo su resguardo para garantizar su sano desarrollo físico e intelectual, por lo que agradeció a la empresa Robotools su generosidad por apoyar con estas becas, las cuales ascienden a un monto cercano a los 500 mil pesos, para que los infantes accedan a esos talleres que duran un año y vienen a complementar su educación.

La presidenta del DIF Estatal destacó que esa institución educativa tiene reconocimiento a nivel internacional y brinda la posibilidad de que estos menores se interesen en el mundo de la ciencia, lo cual es parte importante de su desarrollo integral.

Aseguró que desde una edad temprana los niños se cuestionan sobre su entorno y se interesan en descubrir lo que hay a su alrededor, por lo que adentrarse en el mundo de la ciencia les permitirá adquirir conocimientos que les serán de gran utilidad para su vida diaria.

Por último, Jiménez Esquivel reconoció el trabajo que realiza la Dirección del Voluntariado, pues ha establecido vínculos de colaboración con más de 130 empresarios para trabajar juntos a favor de los sectores más necesitados de la población.