Mi Jardín de Flores

Cada vez Cantinflea más y más Seguido

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

“Yo siempre voy a querer estar aquí́ y no nada más para ser gobernador; me gustaría ayudar a Zacatecas en cualquier posibilidad que tuviera. Sin embargo en este momento no puede concentrarse en un proyecto de esa magnitud debido a las responsabilidades que tengo en otros estados y en la conducción nacional del partido”: Jorge Álvarez Máynez, Coordinador Nacional de Movimiento Ciudadano.

CHALCHIHUITES, ZAC. – Sábado 4 de octubre de 2025. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P. D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa además de la corrupción y la impunidad.

Los Narcobloqueos en Zacatecas, Escándalo Mundial

¡CÓMO DAÑA a Zacatecas la inseguridad!: hoy, nuestro estado está en boca de todo el mundo, esas imágenes de vehículos incendiados bloqueando las carreteras de la entidad son de terror: ¿quién se atreverá a visitarnos si los malos organizados tienen incendiado y vandalizado el estado? –NADIE EN su sano juicio: visitar Zacatecas –en estos momentos– es arriesgar la vida: la inseguridad es palpable; decían los corifeos que nuestras carreteras eran seguras, sí pero en otros tiempos, no en este gobierno monrealista.

–FUERON MUCHOS los vehículos calcinados: oficialmente fueron 37, pero la vox populi dice que más de 100: hoy más que nunca, hay que asegurar los vehículos porque uno no sabe si se lo roban o incendian: ¿cuántos millones de pesos se perdieron?

–¡MUCHÍSIMOS!, HAY autobuses que cuestan hasta 10 o más millones de pesos; además hubo tráileres que fueron calcinados con todo y carga, hasta camionetas con medicinas; no, no, no, incendiaron todo Zacatecas.

–¿Y LA policía?

–BIEN, GRACIAS, peyéndose los talones muy a gusto, dormida en sus laureles: de toda la banda de narco-pirómanos no atraparon a uno solo, ¿quién va a pagar los daños? –ESA ES una buena pregunta porque no creo que las aseguradoras, en estos casos, paguen, son expertas en fabricar pretextos para no pagar percances de cualquier tipo.

Ya Vienen las Fiestas Decembrinas

–PUES ENTRÓ octubre muy violento, ya tenemos encima la Feria de Muertos y luego las decembrinas y año nuevo…

–OTRO AÑO perdido, ‘El Holgazán” entró de lleno a su quinto año de ‘desgobierno’, otro más ‘pelas’…adiós, me saludas a ‘nunca vuelvas’; es lo bueno de la no reelección.

–OTRO MONREAL a la Ciudad de México.

–NO, ALLÁ no lo aguantan, allá no quieren a los Monreal, ‘El Monris’ luchó con todo para que su hija la Catalina ganara la alcaldía Cuauhtémoc y perdió ante Alessandra Rojo de la Vega, no por ella sino por el apellido: en la capital de la República, el apellido Monreal es sinónimo de ‘Traición’, es un estigma que Ricardo ganó a pulso.

“HASTA MI ‘cabecita de algodón’ que tanto lo estimaba, se dio cuenta de la traición de Ricardo Monreal y se distanció de él, a pesar de que muy seguido lo invitaba a Palacio Nacional a desayunar tamales de chipilín con champurrado.

–CIERTO, TENÍA ese privilegio y lo perdió por su desmedida ambición: además de que estaba cantado: con ‘El Monris’, como candidato, Morena hubiera perdido de Presidencia de la República: la Xóchitl le hubiera dado hasta para llevar.

–CIERTO: AMLO sabía que la mejor candidata era Claudia Sheinbaum, gobernó muy bien la Ciudad de México, tanto, que bajó la criminalidad y aumentó el nivel de vida de los capitalinos.

“CON ELLA es Palacio Nacional, hasta el belicoso Donald Trump se cuadra, no cabe la menor duda de que ‘mi cabecita de algodón’ no se equivocó al proyectarla, además de que movió muy bien sus piezas.

–ES CORRECTO, hasta Marcelo Ebrard, que hizo su berrinche, terminó por alinearse.

–LO QUE me preocupa es Zacatecas, don David sigue siendo el peor gobernador del país, el hombre ya ni siquiera hila bien sus ideas, cantin􀃀ea mucho, como que por ahí le están dando toloache.

–SÍ, YA no le cae agua al tinaco, cada vez cantin􀃀ea más y más seguido.

–BUENO, YO me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.