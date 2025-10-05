Más de 20 Expositores en ExpoPlant Zacatecas 2025

Es la Feria más Grande del Estado

Por Nallely de León Montellano

La cuarta edición de ExpoPlant Zacatecas 2025 abrió sus puertas desde el pasado 3 de octubre en la Plaza Bicentenario consolidándose como la feria de plantas más grande del estado y un referente en el país. El evento no sólo busca exhibir especies y productos, sino también acercar a la ciudadanía al conocimiento de la 􀃀ora, promover la educación ambiental y fortalecer el sentido comunitario en torno al cuidado de la naturaleza.

Con la participación de más de 20 expositores provenientes de distintas regiones de México, ExpoPlant ofrece una amplia diversidad de plantas ornamentales, suculentas, cactáceas, hierbas medicinales y especies poco comunes que atraen tanto a especialistas como a aficionados.

Para las y los organizadores, esta riqueza botánica no se limita a la venta, sino que se convierte en una oportunidad para compartir conocimientos sobre cultivo, propagación y conservación de la 􀃀ora.

La feria también incorpora un componente social y educativo al ofrecer talleres abiertos al público donde niñas, niños, jóvenes y adultos pueden aprender técnicas sencillas de siembra y cuidado, fomentando así una cultura verde en los hogares.

Como parte de las dinámicas de integración, las primeras 100 personas en llegar cada día reciben gratuitamente un kit de suculentas, con el objetivo de motivar a más familias a iniciar su propia experiencia de cultivo. ExpoPlant se ha transformado en un punto de encuentro comunitario en el que productores, artesanos y ciudadanía intercambian saberes y prácticas.

“Cada planta cuenta una historia y queremos que más personas comiencen la suya aquí en ExpoPlant”, expresaron los organizadores, quienes subrayan que el evento refuerza el consumo responsable y el reconocimiento al trabajo de quienes dedican su vida a preservar la biodiversidad. Con entrada libre y horario de 10 de la mañana a 7 de la tarde, ExpoPlant permanecerá abierta hasta este domingo 5 de octubre para todas las personas que deseen la responsabilidad de cuidar una planta y al mismo tiempo, decorar su hogar.