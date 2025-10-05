Miguel Varela Arranca el Programa “Escuelas Resilientes” Para Proteger a Niñas y Niños

Provocado por el Narcobloqueo

Por instrucciones del presidente municipal, Miguel Varela Pinedo, la Coordinación Municipal de Protección Civil y la Dirección de Calidad de Vida y Servicios Públicos iniciaron el programa “Escuelas Resilientes”, con el objetivo de prevenir incidentes con fauna nociva y reforzar la limpieza de los espacios educativos de la capital, previo a la temporada de incendios.

Luis Felipe Santos Quintanilla, director de la Coordinación de Protección Civil Municipal, informó que esta estrategia comenzó el 2 de noviembre y se desarrollará de manera permanente en benecio de las y los estudiantes.

“Esta campaña inicia derivada de los constantes reportes de la presencia de fauna nociva en las escuelas. Se trata de un ejercicio de prevención para evitar focos de infección, plagas e incidentes al interior de los planteles educativos”, explicó.

El funcionario señaló que, además de atender la presencia de fauna, el programa incluye inspecciones para detectar riesgos que pongan en peligro la integridad de niñas y niños en sus espacios escolares. Hasta el momento ya se han realizado tres limpiezas en dos escuelas primarias y un jardín de niños.

“Durante estas acciones ya se han reubicado tres víboras y se ha detectado la presencia de roedores y arañas. Por ello seguimos reforzando la estrategia para evitar accidentes con nuestros niños que acuden a las aulas”, comentó Santos Quintanilla.

Finalmente, el titular de Protección Civil informó que siete instituciones educativas ya manifestaron su interés en sumarse a este programa, el cual se ampliará progresivamente. Los docentes o padres de familia interesados en recibir atención podrán solicitarla directamente en la Coordinación Municipal de Protección Civil.