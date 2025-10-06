Mi Jardín de Flores

Arroja a Rodrigo Reyes en el “Basurero de la Historia”

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘Lo contrario a la honestidad es la corrupción, la cual debe verse siempre como lo que es: una traición a todos los valores. La corrupción es deslealtad, por eso no puede tener cabida en nuestras instituciones, por eso debe sancionarse con firmeza y al mismo tiempo enaltecer la honestidad como principio de vida”: Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México.

CHALCHIHUITES, ZAC. – Domingo 5 de octubre de 2025. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P. D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad contin úa además de la corrupción y la impunidad.

LA MAESTRA Cristela Trejo Ortiz, connotada luchadora social , defensora de derechos humanos de la infancia, en entrevista con nuestro Diario Página 24 Zacatecas, dejó en claro que el joven secretario general de Gobierno del Estado, Rodrigo Reyes Mugúerza es “represivo y autoritario “,además de no estar bien informado, como corresponde a un servidor público de su nivel.

-SÍ, LE fue como en feria y quedó al desnudo: un niño caguenche que sueña con ser gobernador de Zacatecas.

-¡AY, NO Dios mío!, que no nos castigue con un “Benjamín Netanyahu zacatecano”, porque entonces sí hunde por completo a Zacatecas, ¡qué ocurrencias la suyas, doña Petra.

-PUES aunque lo dude, hay quiénes lo candidatean para suceder a “El Holgazán”.

-DIOS nos libre, un represor no puede ser gobernador.

-ESO también yo lo digo, pero el espíritu del genocida Gustavo Diaz Ordaz, anida en la humanidad de Rodrigo Reyes, véanlo es igualito a su abuelo putativo: flaco, correoso, intolerante y represor, ¡qué mello! -PUES la docente Cristela Trejo lo pone en su lugar y ratifi ca que Reyes Mugüerza es “represivo y autoritario” y le reclama haber dicho que la maestra “tiene intereses alternos, además de que no es madre buscadora, sino profesora de la UAZ, con más de 30 años de defensora de derechos humanos de la infancia:

“QUE USTED no conozca mi trabajo -le dice al nieto putativo de Díaz Ordaz- es otra cosa Incido en reformas necesarias para vivir con dignidad en Zacatecas y en México”.

LA CONNOTADA catedrática de la UAZ insistió en que el secretario general de Gobierno debe dar una disculpa pública y que se abstenga de utilizar los espacios institucionales para criminalizar la organizaci ón social y minimizar la represión contra las y los manifestantes: las quejas ya están presentadas ante organismos de derechos humanos nacionales e internacionales por el mal quehacer del actual gobierno monrealista.

-SE ESTÁ llevando entre las patas a “El Holgazán”.

-COMO debe de ser, “Gustavito” no se manda solo, él obedece fi elmente las órdenes de “El Holgazán”, por eso es intocable, impune.

-HITLER y Mussolini…

-NO TANTO, pero sí “Pinky” y “Cerebro”.

Siguen las Desapariciones

-LAS DESAPARICIONES siguen imparables, hoy nuestro :Diario Página 24 Zacatecas publica las cédulas de búsqueda de NANCY GUADALUPE CORREA BERUMEN de 18 años, desparecida forzadamente en Zacatecas, Zacatecas, el 4 de octubre del presente año y, MIGUEL GÁLVEZ SERRANO de 40 años, desaparecido forzadamente en agosto de 2025 en Fresnillo, Zacatecas.

Los Narcobloqueos e Incendio de Vehículos

-TODAVÍA no ceden los comentarios en torno a los llamados “narcobloqueos: al menos 37 vehículos calcinados y la muerte de un frailero jalisciense que falleció víctima de un infarto provocado por la narcoviolencia, pero “El Holgazán” no da la cara.

-NUNCA la da el muy cobarde.

-PARA ESO tiene a sus achichincles o huele pedos: el yéneral Arturo Medina Mayoral, secretario de Seguridad Pública, y Rodrigo Reyes Mugüerza ‘Gustavito’, secretario General de Gobierno: el yéneral bien cínico reconoce que él es el responsable de todas las policías y del sistema de seguridad en Zacatecas, se los dijo a los diputados y todos apechugaron, hasta el priísta Carlos Peña que sacó su larga lengua para lamerle las botas hediondas del yéneral.

‘QUÉ MAL se vio el jerarca priísta, la verdad, se dio la arrastrada de su vida, decepcionante,¿cómo alabarlo al dormilón general si tenía horas que el narco lo había humillado al bloquear carreteras e incendiar 40 vehículos con total impunidad.

-CIERTO, no atrapó ni el aire, todos se burlaron de él y del gobierno monrealista, nomas les faltó defecar en el escritorio del jefe policíaco: qué humillación!, por dignidad, ya hubiera presentado su renuncia, no por los Narcobloqueos, sino por el hecho de no atrapar a ningún sujeto.

-ESO SE me hace raro, ¿no habrá por ahí valores entendidos?

-POR SUPUESTO que sí, y a gran nivel, por eso es la impunidad, el problema es cómo están manejando a los elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano que, sospechosamente, dejaron de patrulla las carreteras a las 12:00 de la noche y a la una de la mañana del viernes iniciaron los Narcobloqueos e incendios de vehículos.

-MUCHA CASUALIDAD, ¿no que la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano están cuidado los carreteras las 24 horas del día de domingo a domingo? ¡No mamen, no sean tan descarados y nos quieran ver la cara de paisanos: ese día no había ni un policía, un guardia nacional, un soldado en las carreteras, ¿no se les hace extraño?

-TENGO entendido que todos los jefes policiacos y de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, duermen con su radio a un lado de la almohada para cunalquier emergencia.

-¿POR QUÉ esa noche no?

-OJALÁ Y el Omar García Harfuch se diera una vuelta a Zacatecas para saber a ciencia cierta que pasó ese viernes por la madrugada.

-SERÍA JUSTO y necesario.

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.