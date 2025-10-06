Ulises Mejía Haro: La Transformación Avanza con la Presidenta Sheinbaum

Ciudad de México. – Desde el Zócalo capitalino, el diputado federal por Zacatecas, Ulises Mejía Haro, reconoció el trabajo realizado durante el primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, destacando que ha sido un periodo de resultados, compromiso y cercanía con el pueblo de México.

Señaló que la presidenta ha impulsado políticas públicas que fortalecen la economía, garantizan derechos y consolidan el segundo piso de la transformación, demostrando que es posible gobernar con honestidad, eficiencia y justicia social.

“Desde Zacatecas seguiremos acompañando este gran proyecto nacional, legislando y trabajando de la mano de la gente para que la esperanza se consolide en cada rincón del país y de nuestro estado”, expresó el legislador por Morena en sus redes sociales.