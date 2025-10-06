Zacatecas Capital se Corona Campeón de la Copa por el Bienestar 2025 con el Respaldo del Alcalde Miguel Varela

Con el firme respaldo del presidente municipal Miguel Varela Pinedo, la selección de Zacatecas Capital se consagró campeona de la Copa por el Bienestar 2025, tras vencer 4-1 al representativo de Miguel Auza en una gran final disputada en el Estadio Carlos Vega Villalba, donde se vivió un ambiente de fiesta y orgullo para la afición capitalina.

La Copa fue convocada en el marco de actividades deportivas impulsadas por el gobierno estatal y la participación de Zacatecas Capital se destacó por su fuerte presencia institucional, el acompañamiento cercano del Ayuntamiento y el entusiasmo mostrado por su comunidad deportiva, lo que convirtió la final en una auténtica celebración del esfuerzo local.

El encuentro, que inició con un marcador parcial de 1-0 a favor del seleccionado de Miguel Auza, se definió con una actuación de garra y empeño de la selección de Zacatecas en los minutos finales, consolidando así la superioridad del equipo y el compromiso de sus jugadores con la camiseta que representan.

El alcalde Miguel Varela celebró junto al plantel el triunfo histórico, destacando que este logro refleja la unidad, disciplina y determinación que caracterizan al municipio. La final reunió a cientos de familias y aficionados que acudieron con entusiasmo a apoyar a su equipo, disfrutando de una jornada deportiva gratuita y bien organizada. Durante la ceremonia de premiación, el alcalde Miguel Varela Pinedo acompañó a los jugadores de la selección Zacatecas Capital al momento de recibir el trofeo de campeones.

Reconoció públicamente el esfuerzo colectivo que permitió que la capital se alzara con la Copa por el Bienestar 2025, destacando que este triunfo representa el orgullo y la determinación que caracterizan a las y los zacatecanos.