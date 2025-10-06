Más de 27 mil Personas han Sido Atendidas en los “Jueves de Bolsa de Trabajo” y Brigadas de Empleo

Permite Vinculación Efectiva

Durante los primeros nueve meses de 2025, se realizaron 140 jornadas de vinculación laboral.

Las personas que están en busca de un empleo también pueden comunicarse al teléfono 449 971 94 01, extensión 5900.

En Aguascalientes de enero a septiembre de 2025, se realizaron 140 eventos de vinculación laboral en todo el estado, lo que facilitó el acceso a más y mejores oportunidades de empleo para todas y todos.

A través de diversos programas impulsados por la gobernadora Tere Jiménez, como el “Jueves de Bolsa de Trabajo” y las “Brigadas de Empleo en tu Colonia y Municipio”, se ha brindado atención a más de 27 mil personas; mediante estos esquemas, las personas acuden personalmente a conocer las vacantes, presentar solicitudes y, en muchos casos, participar en entrevistas inmediatas para acceder a un empleo formal.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología (Sedecyt), Esaú Garza de Vega, señaló que estas iniciativas benefician tanto a las y los trabajadores como a las empresas, ya que permiten una vinculación efectiva entre el Gobierno, el sector productivo y la sociedad, facilitando así el acceso a un trabajo formal.

La directora del Servicio Estatal y Nacional de Empleo (SNEA), Irma Díaz Marmolejo, invitó a las personas que están en busca de un empleo a acudir a la ventanilla de vinculación laboral, ubicada en la Nave 55 del Complejo Ficotrece, en la colonia Ferronales, o comunicarse al teléfono 449 971 94 01, extensión 5900, de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas.

Cabe destacar que el Gobierno del Estado impulsa estos programas a través de la Sedecyt y el SNEA.