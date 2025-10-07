Mi Jardín de Flores

El PRI Tiene a Fito, el PAN a Miguel

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

“En este México nuevo, la honestidad no es la excepción, es la regla. Y quien traicione al pueblo, quien robe al pueblo enfrenta lajusticia. El poder no es para enriquecerse, es para servir con humildad. Evidentemente tenemos que seguir trabajando para que ningún mexicano viva en la pobreza, pero estoy segura de algo: vamos por el camino correcto”: Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México.

CHALCHIHUITES, ZAC. – Lunes 6 de octubre de 2025. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P. D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa además de la corrupción y la impunidad.

El Súper Terco Saúl Monreal…

“A VER quien adivina esta adivinanza:

DESPIERTA pensando en su candidatura, desayuna pensando en su candidatura, come pensando en su candidatura, cena pensando en su candidatura y sueña creyéndose gobernador en 2017, ¿quién es?

-¡EL AFERRADO Saúl Monreal Ávila, que cree que Zacatecas es un principado y que el sucesor legítimo ‘por derecho de sangre’ es él y nadie más que él.

-INTERESANTE la entrevista que hoy (lunes) publica nuestro Diario Página 24 Zacatecas, el llamado ‘Cachorro” no quita el dedo del renglón y a toda costa quiere ser él el candidato de Morena o caso contrario -dice- buscará el PAN, el PRI o ambos.

LES voy a leer la entrevista:

“SAÚL Monreal, senador de Morena, declaró que no descarta analizar una posible propuesta del PRI o del PAN para buscar la gubernatura de Zacatecas, pues advirtió que ìsigue intacta y fi rme” su aspiración.

“ESTO, pese a que Morena aprobó la medida antinepotismo para las elecciones en 2027, lo que impide que Monreal sea candidato por este partido, debido a que su hermano David Monreal es gobernador del estado.

“AL LLEGAR al Zócalo de la Ciudad de México para el informe por su primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el senador guinda advirtió que analizar una propuesta de estos partidos de oposición dependerá del proceso que se lleve en Morena.

“HE DICHO que el que respira, aspira. Mi aspiración sigue intacta y firme”, remarcó.

-¿YA ESTÁ buscando apoyo de otros partidos?- se le cuestionó.

-TODAVÍA no. Vamos a dar la lucha en el interior de Morena, vamos a esperar los tiempos que marque el estatuto y que marque el mismo proceso electoral local, que es aproximadamente el próximo año-señaló.

-¿SI LE pidieran del PRI, o del PAN impulsarlo?- se le insistió.

-VAMOS a analizarlo, vamos a verlocontestó.

-¿O SEA, no queda descartado? -VA A depender del proceso que se lleve en Morena. Si vemos que hay un proceso que no es transparente, que no es incluyente, se tendrá que ver la situación y vamos a estar muy atentos-respondió antes de retirarse.

LUEGO, el reportero entrevista al patriarca de la familia:

“TRAS HABER asistido al cierre del informe de rendición de cuentas de la presidenta, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, fue cuestionado sobre los dichos de su hermano, quien no descartó analizar si busca la candidatura por el PRI o el PAN. “MI opinión siempre es de respeto’, respondió el diputado federal.

MONREAL ÁVILA refirió que van a respaldar a la presidenta Claudia Sheinbaum en la reforma a la Ley de Amparo: “En los caracteres controvertidos, sobre todo en materia de retroactividad no creo que pase”, indicó.

“SOBRE el coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López, quien enfrenta dura polémica por el caso de su exsecretario de Seguridad recién detenido, Hernán Bermúdez, dijo: “Yo lo respeto y lo estimo”.

“DESPUÉS de que en marzo. Pasado le dieron la espalda a la presidenta Sheinbaum Pardo en su asamblea en el Zócalo,Ricardo Monreal aseguró que los “encorralaron”.

“HOY NOS encorralaron para no cometer aquel error, nos encorralaron para que no cometiéramos el error de estar distraídos”, dijo Ricardo Monreal, y finalizó:

“NO NOS pusieron en orden simplemente la presidenta tomó la decisión de poner unas vallas”.

-¡JAJAJA!, pa”que sientan lo que los reporteros cuando van a cubrir los informes de los gobiernos: una sopa de su propio chocolate.

“EN CUANTO al “Cachorro”, yo creo que su obsesión de ser él a huevo el candidato a suceder a sus hermanos Ricardo y David en la gubernatura, ya rebasó todos los límites: le vale madre que Morena y la Presidenta digan que espere seis años, él quiere gobernar Zacatecas en 2017 y tan, tan.

-PUES ESA ambición va a ser su Waterloo: podrá volver a cambiar de partido, pero en ninguno de ellos tendrá cabida: en el PAN tienen a Miguel Varela y en el PRI al “Fito” Bonilla; ya el PT dijo que con Saúl, no van ni a la tienda de la esquina.

-¿NO LES parece que Saúl ya perdió la cordura?

-SE DAN casos; pero una cosa es cierta: a la presidenta Sheinbaum nadie la dobla.

-HOY (lunes) en la mañanera, un reportero le comentó a la presidenta que Saúl sigue terco en ser él el candidato de Morena a la gubernatura de Zacatecas, y ella contestó: “Que se espere seis años, él está joven”, dijo palabras más,palabras menos.

No Tardan en Invitarlo a Tomar Chocolate Nuevamente…

“EL OBISPO Sigifredo Noriega Barceló no se anduvo por las ramas y en su homilía de ayer soltó con inusitada sinceridad: “Queramos o no, esto es una guerra”, y abundó: “El narco está tan organizado que es capaz de detener el estado”.

-Y QUIERO que sepan que el señor obispo está más y mejor informado que el señor gobernador, quien vive otro Zacatecas que no existe más que en su imaginación: el estado está literalmente en llamas y él se la pasa diciendo que este es un buen año.

-PARA ÉL sí, siempre: con tierra, agua y tractor cualquier Monreal es productor. Jodidos los auténticos campesinos que se rascan con sus propias uñas, para luego ser víctimas de los pinches coyotes.

“PERO qué bueno que el obispo ya habló con la verdad, así la gente se pone más lista y evita los lugares peligrosos.

-LO importante es que a “El Holgazán” se le cayó su teatro fantástico, lo que dijo el obispo está totalmente sustentado: Zacatecas está ardiendo, así lo tiene el narco, hasta los jefes tienen pavor ¿no con perros amaestrados estuvieron revisando el Congreso del Estado, previa a la presentación del general en la Cámara de Diputados, por temor a una bomba?

-¿CÓMO estará la situación que hasta el general Medina Mayoral tiene cus-cus?

-¡SE LE frunció el cutis!

-¡Y BIEN gacho!

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.