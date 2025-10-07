Miguel Varela Firma Convenio Hotelero Para que Viajar Cueste Menos

Como parte del programa “Juntos y Unidos Fomentamos el Turismo”, el Ayuntamiento de Zacatecas firmó un nuevo convenio con la cadena hotelera City Express by Marriott, con el objetivo de fortalecer el turismo en la capital y brindar mejores oportunidades de hospedaje tanto a visitantes nacionales y extranjeros como a grupos de zacatecanos que viajan fuera del país.

El Alcalde Miguel Varela Pinedo explicó que el acuerdo contempla tarifas preferenciales con descuentos que van del 15 al 20 % para grupos de más de cinco personas, con el fin de incentivar la movilidad turística y fortalecer la economía local. Por ejemplo, un grupo de cinco personas que se hospede tres noches podría obtener un ahorro estimado de 9,338 pesos.

“Para los zacatecanos que gusten ir a otra parte del país aplica está promoción fuera de nuestra y las personas que vengan de fuera a la capital también tendrán un descuento lo que es mutuamente benéfico”, señaló.

Durante la presentación participaron Eduardo Pascual García Sánchez, gerente general de City Express Zacatecas, y Alexa Viridiana Navarrete, gerente de ventas, quienes destacaron la importancia de esta alianza para impulsar el flujo turístico hacia y desde la ciudad.

Este convenio aplica exclusivamente para los hoteles de la cadena dentro del país y busca consolidar a Zacatecas como un destino competitivo, accesible y atractivo para todo tipo de visitantes.

El Ayuntamiento de Zacatecas, en coordinación con la iniciativa privada, reafirma su compromiso con el desarrollo económico y turístico del municipio.

“Juntos y unidos seguimos fomentando el turismo para volver a ser la capital del turismo”, finalizó el presidente municipal.