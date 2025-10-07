Mantén tu Esquema de Vacunación al día, las Vacunas Salvan Vidas

Todas son Gratuitas en los Centros de Salud del Estado

En los 85 Centros de Salud del estado, así como en las clínicas del IMSS y del ISSSTE, se aplican vacunas gratis.

Las vacunas generan defensas en el cuerpo y previenen diversas enfermedades.

¿Ya completaste tu esquema de vacunación? El Gobierno del Estado invita a la población en general a que acuda a cualquiera de los 85 Centros de Salud del estado, así como a las clínicas del IMSS o del ISSSTE, donde podrá vacunarse de forma gratuita.

En Aguascalientes, existe una campaña permanente de vacunación con el suministro suficiente de biológicos y vacunas para garantizar la atención a todas y todos.

El secretario de Salud, Rubén Galaviz Tristán, explicó que las vacunas fortalecen el sistema inmunológico al generar defensas en el cuerpo, lo que permite prevenir diversas enfermedades; por ello, destacó que la vacunación es una de las estrategias más efectivas para proteger la salud de la población.

“La gobernadora Tere Jiménez ha sido una firme impulsora de la salud preventiva en Aguascalientes, un eje que continuará siendo prioritario en su administración, mediante acciones permanentes enfocadas en la protección de las familias”, afirmó Galaviz Tristán.

Finalmente, el secretario de Salud hizo un llamado a las personas que tienen vacunas pendientes, para que acudan a su clínica o al Centro de Salud más cercano con la cartilla de vacunación.