Mi Jardín de Flores

Sin Morena, Saúl no Gana ni a las Canicas

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

“Que se espere seis años, está joven, es muy joven él. Tiene todavía mucha vida por delante. Aquí mi recomendación personal -personal, no de la presidenta -de Claudia es que (Saúl Monreal) se espere seis años. Hay mucha vida por delante, todavía es joven, tiene mucha vida pol ítica por delante”: Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México.

CHALCHIHUITES, ZAC. – Martes 7 de octubre de 2025. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P. D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa además de la corrupción y la impunidad.

David Está Ensoberbecido, Pero sin Morena Pierde

¿CREEN USTEDES que el joven Saúl Monreal acate la decisión de la Presidenta de México y de Morena, o continuará con su ambición desmedida de ser él el candidato del partido de don Andrés Manuel López Obrador (AMLO), para gobernar Zacatecas el sexenio 2027-2033?

-NO, NO lo creo: está ensoberbecido y se la va a jugar por otro partido, ya lo dijo: el PRI, el PAN o ambos.

-NAAA… para mí que está dando patadas de ahogado: el PRI tiene amplia baraja encabezada por Adolfo ‘Fito’ Bonilla Gómez, mientras que el PAN sobresale Miguel Varela Pinedo, cada vez más popular: no creo que ninguno de estos partidos le de cobijo.

“EL DOMINGO, Miguel Varela acaparó los refl ectores al encarar al secretario general de Gobierno. Yo creí iba a ver golpes, incluso el hijo del señor gobernador, que fungió como guarura del secretario Rodrigo Reyes Migüerza, estaba muy atento al desaguisado.

-QUÉ MAL se vieron los dos: el secretario muy mamón y sobrado y el alcalde Miguel muy beligerante, pero gracias a mi Padre Dios, la sangre no llegó al río -subraya doña Petra-.

-PERO volviendo con. “El Cachorro” : me gustaría que se la jugara por otros partidos, nomás pa”quitarle lo gallito, sin Morena, Saúl no gana ni a las canicas.

-ÉL DICE QUE sí y le vale gorro lo que diga la Presidenta y los estatutos de Morena, él cree tener el voto del pueblo, cuando la realidad le dice que el pueblo ya está hasta el gorro de los Monreal.

-PUES QUE se quita de jaladas y le cale, que empiece desde ahorita: que renuncie al partido y diga como el Chapulín Colorado: “¡siganme los buenos!”, a ver si es cierto. Sin Morena, David no gana ni a las canicas, .. ¡que le cale y verá!

-ES CORRECTO, el propio “Monris”lo sabe, por eso él mismo asegura que su hermano se se hará el Harakiri…

-¡SANTO Señor de Chalma, ya se me hizo tardísimo y tengo muchos pendientes.

“ME VOY, se quedan con Dios y María Sabtísima de Guadalupe”.