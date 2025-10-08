Administración de Miguel Varela Logra Convenio Histórico con el Gobierno Federal

El presidente municipal de Zacatecas, Miguel Varela Pinedo, informó que, como resultado de la reunión sostenida con la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, el municipio de Zacatecas concretó un convenio histórico en materia de ordenamiento ecológico entre el Ayuntamiento y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).

El alcalde destacó que Zacatecas es el primer municipio del estado en firmar este acuerdo sin la intervención del gobierno estatal, lo que representa un paso importante hacia la autonomía municipal en la gestión en diversas áreas.

“Agradezco a la síndico municipal y al director de Medio Ambiente porque el pasado viernes acudieron a realizar la firma del convenio de ordenamiento ecológico en la Ciudad de México. Ya está el oficio firmado por todas las autoridades y, en próximos días, habrá presencia de funcionarios de SEMARNAT aquí en la capital”, informó Varela Pinedo.

Por su parte, el director de Medio Ambiente, Isaac Rivera Ruvalcaba, subrayó que esta colaboración directa con la federación es resultado del trabajo conjunto y la visión compartida de protección ambiental. “El ordenamiento ecológico es una carta de navegación para la toma de decisiones y la protección del medio ambiente en el ámbito municipal. Fue una gestión de más de siete meses, y el viernes sostuvimos una reunión con la doctora Marina Robles, subsecretaria de Biodiversidad y Restauración Ambiental, con quien coincidimos en la energía y voluntad de trabajar unidos”, expresó.

Rivera Ruvalcaba añadió que la firma del convenio cuenta con justificación legal que permite al municipio trabajar directamente con la SEMARNAT, sin depender de la gestión estatal. Explicó que se instaurará un comité técnico, plural y democrático, con la participación de universidades y asociaciones civiles, para garantizar una planeación sustentable del uso de suelo, los asentamientos humanos, las actividades productivas y el aprovechamiento responsable de los recursos naturales.

“Vamos a realizar un instrumento genuino que nos ayude a tomar las decisiones más coherentes en nuestro municipio. Agradezco al presidente por su respaldo en cada acción en materia de medio ambiente para atender los problemas de manera real”, concluyó.