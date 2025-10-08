Miguel Varela Contesta a sus Detractores: “No soy Dejado”

“Si lo Fuera no Seria Alcalde de Zacatecas”

Por Miguel Alvarado Valle

El presidente municipal de Zacatecas, Miguel Varela Pinedo, aclaró que el altercado ocurrido el pasado domingo con el secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, quien era acompañado por uno de los hijos del gobernador David Monreal Ávila, durante la Copa del Bienestar, se debió únicamente a una negativa para permitirle bajar al campo del estadio Carlos Vega Villalba en la premiación del equipo capitalino, que resultó campeón.

Ante los señalamientos en redes sociales, donde circularon versiones sobre una supuesta riña y acusaciones de que habría estado bajo los efectos del alcohol, el alcalde rechazó tajantemente dichos rumores.

“No estaba tomado, tampoco me peleé. Ninguna gota de alcohol, absolutamente. A las pruebas me remito”, afirmó, asegurando incluso que está dispuesto a someterse a exámenes antidoping. Varela explicó que al concluir el partido intentó ingresar al césped acompañado de su esposa y su hijo, pero un mando policial le indicó que tenía órdenes de impedir su acceso.

Consideró contradictorio el argumento, pues otros alcaldes, como los de Morelos y Miguel Auza, ya estaban abajo, en la parte del césped, “Era ilógico que a mí, siendo el presidente de la capital, me negaran pasar, cuando se trataba de celebrar un triunfo que representa a Zacatecas”, señaló.

El primer edil relató que desde el inicio del evento prefirió permanecer con la gente en lugar de ocupar un palco exclusivo, lo que a su juicio contrasta con la actitud de las autoridades estatales.

“Ellos presumen no mentir, no robar, no traicionar, pero terminan actuando con incongruencia. Yo vine a apoyar a nuestro equipo, no a estar en un palco de fifís”, expresó. En su defensa, sostuvo que su reacción obedeció a una injusticia y no a un comportamiento violento o irresponsable, “si yo fuera una persona dejada, hoy no sería presidente municipal.

He enfrentado atropellos, desde intentos de anular mi triunfo electoral hasta decisiones del gobierno estatal que afectan a los zacatecanos”, dijo, subrayando que nunca ha faltado al respeto ni agredido a los ciudadanos.

Finalmente, Varela invitó al gobernador David Monreal y a funcionarios estatales para someterse a pruebas toxicológicas y psicológicas, con el fin de demostrar quiénes están realmente en condiciones de gobernar, “tengo un carácter que dicen que de mecha corta, pero más bien no soy dejado”.