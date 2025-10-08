En Aguascalientes Estudiantes ya Pueden Participar por una Beca Educativa

Convocatoria de Becas Pasos Gigantes

Alumnas y alumnos interesados ya pueden consultar los detalles de las convocatorias en la página www.iea.gob.mx/becas/.

Para el segundo semestre del año se otorgarán más de 10 mil becas.

Las y los postulantes deberán contar con un Expediente Digital para realizar su solicitud.

El Gobierno del Estado, a través del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), invita a estudiantes de educación básica, media superior y superior, a participar en las convocatorias de Becas Pasos Gigantes para el segundo semestre de 2025; los detalles de cada una se pueden consultar en la página oficial www.iea.gob.mx/becas.

El objetivo es impulsar la permanencia escolar a través de becas para las y los estudiantes de todos los grados académicos; durante el segundo semestre del presente año se tiene programada la entrega de 10 mil apoyos de este tipo.

Como parte del compromiso de la gobernadora Tere Jiménez por consolidar un gobierno digital, es requisito indispensable que las y los alumnos interesados en participar, cuenten con un Expediente Digital para realizar su solicitud, el cual deberá ser creado o actualizado en el portal expedientedigital.aguascalientes.gob.mx, sitio en el que también podrán realizar el registro para acceder a la beca de su interés.

Para el segundo semestre del año se encuentra disponible la Beca Pasos Gigantes, que abarca preescolar, primaria, secundaria, preparatoria y universidad; así como las Becas Académicas para todos los niveles educativos.

Es importante que las y los aspirantes consulten a detalle las convocatorias vigentes en www.iea.gob.mx/becas, ya que en ellas se especifican las fechas para el registro, los requisitos y las condiciones de cada programa; de esta manera, se garantiza que las y los interesados cumplan en tiempo y forma con el proceso establecido.

Para mayores informes, comunicarse a la línea Educatel, al número 449 974 06 06 para llamadas y mensajes de WhatsApp; así como al teléfono 449 910 56 94 de la Coordinación de Becas y Financiamiento Educativo, ubicada en Avenida Manuel Gómez Morín s/n, en el Complejo Ferrocarrilero Tres Centurias.