Mi Jardín de Flores

No soy Dejado: Miguel Varela

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

De octubre a septiembre, se detuvieron a 34 mil 690 personas por delitos de alto impacto, se aseguraron 17 mil 283 armas de alto calibre, 283.5 toneladas de droga, y se desarticularon y desmantelaron mil 564 laboratorios clandestinos y áreas de concentración: Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana

CHALCHIHUITES, ZAC. – Miércoles 8 de octubre de 2025. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P. D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa además de la corrupción y la impunidad.

HOY MIÉRCOLES, el alcalde de Zacatecas, Miguel Varela Pinedo, rompe el silencio y deja en claro en nuestro Diario Página 24 Zacatecas, que el altercado que tuvo con el secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza ‘Gustavito’, el pasado domingo en el estadio de futbol Carlos Vega Villalba, no pasó a mayores.

EL ALCALDE panista dijo que él no andaba ebrio como se comentó en redes sociales, sino es que su protesta fue porque no le permitieron subir al podio para participar en la entrega de trofeos, a pesar de que el equipo ganador representaba a la capital de Zacatecas.

“ES QUE YO no soy dejado, pues si lo fuera no hubiera arribado a la Presidencia Municipal, pues yo gané la elección y me la querían robar, pero como protesté y demostré que me querían robar la Presidencia, por eso soy alcalde, si fuera agachón no lo sería’, dijo palabras más palabras menos.

LO DEL domingo fue por no permitirle bajar al campo del estadio Carlos Vega Villalba para la premiación del equipo que representaba la capital del estado y que resultó campeón.

EN LAS redes sociales dijeron que el presidente municipal andaba ebrio y que se lió a golpes con el secretario Reyes Mugüerza, cosa totalmente falsa y dijo estar dispuesto a que se le haga un examen antidoping, para demostrar que no tomé gota de alcohol, y que tampoco me peleé.

“ELLOS (los de Morena) presumen de no mentir, no robar, no traicionar, pero terminan actuando con incongruencia. Yo vine a apoyar a nuestro equipo, no a estar en un palco de fifís”.

RECONOCIÓ QUE se incendió por esa razón de no permitirle subir al estrado para la premiación del equipo representativo, lo que lo encendió y reclamó airadamente a ‘Gustavito’, quien por cierto llevaba como guardaespaldas al hijo ‘choncho’ del gobernador Davd Monreal Ávila, presto para defender al secretario ante cualquier ataque físico que nunca fue evidente, ‘soy sí de mecha corta porque no soy dejado, si lo fuera no sería presidente municipal, pues hubiera dejado que me robaran -como lo intentaron- la alcaldía de la capital’, subrayó.

-YO INSISTO: ambos se vieron muy mal: la política es la ciencia social que estudia las relaciones de poder, el gobierno, las instituciones, los procesos de toma de decisiones y el comportamiento político en le sociedad. Todo lo demás son bravatas y politiquería.

-SÍ, SE vieron muy mal, pero ‘Gustavito’ sacó la peor parte por creerse amo y señor del estadio de futbol.

El Salón de la Farsa…

LOS SECRETARIOS de gobierno de ‘El Holgazán’David Monreal Ávila, han convertido el Congreso del Estado, en el “Salón de la Farsa”, con sus mafufas y chafas comparecencias.

LO MISMO es Chana que Juana, jefe policiaco o lo que sea: todos están cortados por la misma tijera del gobierno fallido de ‘El Holgazán’, que nomás no da una: más de cuatro años reparando carreteras y no terminan. Lo cierto es que cuando reparen los últimos tramos tendrán que regresar a donde iniciaron porque aquello ya está igual que cuando comenzaron.

-PUES SÍ, todo el trabajo está mal hecho, las lluvias vinieron a señalarlo: pésima trabajo y materiales corrientes, son las causas: cuatro años de robadera, ¿qué el gobierno federal no se dará cuenta de cómo se emplea el presupuesto en Zacatecas?

–TAMPOCO hay apoyos sociales de gobierno del estado, todos son federales y ‘El Holgazán’ tiene la gandallez de entregarlos como si fueran del estado. ¡No se vale! ¡Virgen Santísima, doña Sandra Cuevas Contará su Vida!

AHORITA ME estoy enterando de que la expupila de don Ricardo Monreal, diputado federal, Sandra Cuevas hará una película titulada: ‘Sandra Cuevas y sus amores prohibidos’, para mí que esa mujer ya perdió la cordura.

-¡UY, SI hace esa cinta van a salir sus relaciones con Ricardo Monreal, ahora sí que Marychuy se la hace efectiva y se divorcia.

-¡NAAA! La Marychuy ya se acostumbr ó a los cuernos, “El Monris” no se come solo no porque no se guste sino porque no se alcanza, ese hombre ve una escoba vestida de mujer y se le lanza, ¿no han visto últimamente cómo le echa los perros descaradamente a la diputada panista Kenia López Rabadán?

-SÍ, NO se le va una a “El Monris”, mujer que ve,mujer que le enseña la mazorca, es muy pito suelto.

-¡DOÑA Petra! –

TODO MUNDO lo sabe, no deja una pa”comadre.

-SON COSAS personales, es su vida privada.

-PERDÓN, madre Teresa,pero los servidores públicos no tienen vida privada, nosotros los mantenemos como reyes con el pago de nuestros impuestos. Su vida privada termina cuando salen de sus casas.

-NO SE han fijado cómo se miran y abrazan la Kenia López Rabadán y “El Monris”? ¡Hasta con los ojos se quieren co… mer!

-LES DICEN los “enamorados”.

-REITERO: es su vida privada.

–PUES QUE lo hagan en lo oscurito, no en la Cámara de Diputados delante de toda la gente, que no sean descarados.

-BUENO, mejor me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.