Reapertura DIF Capital Sala de Autismo de Atención Gratuita

Con la finalidad de brindar especial atención a personas con el Trastorno del Espectro Autista, la Presidenta Honorífica de DIF municipal Zacatecas, Karla Estrada, inauguró la reapertura de la sala de Autismo, ubicada en esta institución.

Cabe resaltar que el Sistema Municipal DIF Zacatecas, cuenta con la Sala de Atención al Trastorno del Espectro Autista desde el año 2015, brindando atención a personas con este trastorno, beneficiando en lo individual y en lo colectivo, pues también sus familias se benefician de este servicio que es totalmente gratuito.

Bajo la encomienda del Presidente Municipal, Miguel Varela, se continuarán impulsando acciones que contribuyan a construir una sociedad más inclusiva y accesible para todas y todos; porque es fundamental brindar las mismas oportunidades y los mismos derechos a las personas con discapacidad.

Es importante destacar que a través de las terapias que brindará Zayra Rubí Martínez Nava, Psicóloga encargada de la Sala de Atención TEA, tienen la finalidad de ayudar a desarrollar aspectos como el psicomotriz, sensorial, de aprendizaje, lenguaje y problemas de conducta e inclusión social, entre otros.

Durante este evento se llevó a cabo una actividad socio emocional con algunas y algunos beneficiarios, acompañados de papá o mamá, en donde a través de la técnica de soplado plasmaron sus dibujos.

Por su parte, Karla Estrada, dijo sentirse muy contenta, porque “hoy es un día profundamente significativo para nuestra comunidad. Nos reúne la esperanza, el compromiso y, sobre todo, la convicción de que cada niño y niña merece un espacio donde pueda desarrollar su máximo potencial”.

“Con enorme orgullo y amor reaperturamos este espacio que representa una apuesta firme por la inclusión. En esta sala, nuestros usuarios con autismo encontrarán un entorno seguro, estimulante y adaptado a sus necesidades; un lugar donde cada sonido, cada textura y cada color ha sido pensado para favorecer su aprendizaje, comunicación y desarrollo”, expresó.

“A los padres de familia, gracias por su confianza y por caminar junto a nosotros, para ayudar a sus hijos, a sus hijas. La inclusión no es un favor, es un derecho. Y la esperanza, cuando se convierte en acción, transforma vidas”, concluyó.

Durante su participación, la directora de DIF capital, Mitzia Peláez, expresó que “el autismo, es un tema que es de gran importancia para todos nosotros, es una condición neurológica que afecta la forma en que las personas se comunican e interactúan con el mundo que las rodea”.

Asimismo, reafirmó el compromiso por parte de esta institución para seguir impulsando acciones para crear conciencia en la sociedad, proporcionar el apoyo y los recursos adecuados para quienes tienen esta condición, así como a sus familias, “reconocemos a cada una de las familias, pues no es una tarea fácil al tener un familiar con TEA”.

Es importante mencionar que ya se tiene una lista de 25 personas para que inicien sus terapias, sin embargo, existe una lista de espera, que aunque es amplia, se tratará de brindar atención lo antes posible.

Las personas interesadas en integrarse pueden llamar al área de discapacidad de DIF municipal Zacatecas al teléfono 4929239421 ext. 405